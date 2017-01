4. ledna: Tohle potřebujete vědět nejen o středečním obchodování na amerických burzách

Americké akciové indexy ve středu posílily zhruba o půl procenta. Významná makrodata v USA nevyšla, a tak investoři v závěru seance pouze vyhodnocovali zápis z prosincového zasedání FOMC.

Index Dow přidal 0,30 % na 19 942,23 bodu a přiblížil se opět hladině 20 000 bodů, S&P 500 zpevnil o 0,57 % na 2 270,75 bodu a Nasdaq Composite vzrostl o 0,88 % na 5 477 bodů. Dařilo se akciím napříč sektory, nejvíce odvětvím základních materiálů, cyklického spotřebního zboží a financí.

"Výkon v jednotlivých sektorech ukazuje, že investoři vybírají z odvětví, která byla v uplynulých dnech spíše pod tlakem," uvedla pro CNBC akciová analytička Kim Forrestová ze společnosti Fort Pitt Capital.

Americká ekonomika by díky zvýšeným rozpočtovým výdajům mohla zrychlit růst, inflace by se mohla zvednout, a úrokové sazby by se tak mohly zvyšovat rychleji. Podle ve středu zveřejněného zápisu z prosincového zasedání měnového výboru americké centrální banky se na tom shodli takřka všichni členové výboru.

Fed na zasedání v polovině prosince po roce opět zvýšil svou základní úrokovou sazbu. Banka rovněž signalizovala rychlejší tempo zvyšování úroků v roce 2017. Fed uvedl, že příští rok by mohl zvýšit úrokové sazby třikrát místo dříve zvažovaných dvou kroků.

Zápis z prosincového zasedání ukazuje, jak se po listopadovém zvolení republikána Donalda Trumpa příštím prezidentem Spojených států názory představitelů Fedu posunuly. Trump mimo jiné slíbil, že podpoří ekonomiku snižováním daní, zvýšenými výdaji na infrastrukturu a deregulací. Silnější hospodářský růst by v této fázi pozdní konjunktury mohl zvýšit inflaci více, než se zatím čeká, a přimět tak Fed k rychlejšímu zpřísňování měnové politiky.

"Zápis do jisté míry potvrdil očekávání rychlejšího růstu ekonomiky. Trh má rád 'poloplné sklenice', a tak si zatím z Trumpových prohlášení a slibů bere to, co potřebuje," uvedl investiční stratég Bruce McCain z Key Private Bank. Fed ale vyjádřil také obavu, že poptávka v ekonomice poroste příliš rychle, a tedy že se hospodářství může přehřívat.

Americký dolar ve středu na devizových trzích sestoupil z úterních čtrnáctiletých maxim vůči euru i koši měn. Investoři začali být po další vlně růstu opatrní a čekají na nová vodítka ohledně vývoje americké ekonomiky a úrokových sazeb. Jednotnou evropskou měnu ve středu podpořily údaje, podle nichž inflace v eurozóně vzrostla v prosinci více, než se čekalo. Euru pomohl i příznivý vývoj podnikatelské aktivity v zemích eura.

Dolar začal výrazně posilovat po listopadovém zvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států, od té doby získal asi šest procent. Trhy čekají, že Trumpova rozpočtová politika přispěje ke zrychlení růstu americké ekonomiky, což povede k rychlejšímu zvyšování úrokových sazeb.

Světové ceny ropy ve středu obnovily růst. Pomohly jim zejména odhady, že nejnovější údaje ukáží na pokles zásob suroviny ve Spojených státech. Trh také doufá, že přední světoví vývozci ropy budou dodržovat prosincovou dohodu o omezení těžby. Analytici podle agentury Reuters odhadují, že obchodní zásoby ropy v USA minulý týden klesly o 1,7 milionu barelů. Oficiální údaje o vývoji zásob vyjdou ve čtvrtek.

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se minulý měsíc s nečlenskými těžařskými státy poprvé za 15 let dohodla na společném omezení těžby, dohoda platí od 1. ledna. Celkově by měly tyto země snížit těžbu o zhruba 1,8 milionu barelů denně. Ve Vídni se 21.-22. ledna sejde výbor OPEC, jenž monitoruje, jak členské země dodržují kvóty.

Hlavní středeční události na amerických trzích