Virtuální realita může v roce 2017 diktovat inovační nápady

Dominantním tématem Consumer Electronics Show v Las Vegas se stala virtuální realita (VR). A ta bude podle listu Fincial Times i díky propojování s technologickými inovacemi u domácích spotřebičů, jako jsou ledničky nebo chytré hodinky doslova určovat vývoj technologií v roce 2017. O tom, že virtual reality přinese firmám i zajímavé výnosy, není třeba pochybovat.

Příjmy z virtual reality businessu mají rychle růst

Data společnosti IHS Markit ukazují, že spotřebitelé v roce 2016 utratili za zařízení spojená s virtuální realitou 1,6 miliardy amerických dolarů. A do roku 2020 mají útraty spotřebitelů narůst na necelých 8 miliard dolarů – na 7,9 miliardy. IT společnosti ze Silicon Valley navíc tvrdí, že „správný zážitek“ ze zařízení virtuální reality „za přijatelnou cenu“ si budou moci spotřebitelé vychutnat už do roku 2018.



Segment nových technologií přitom vykazuje několik trendů. Mezi nimi zpomalení růstu nízkonákladových „bezdrátových“ zařízení, jakou jsou nejrůznější fitness „měřiče“, či zařízení na měření životních funkcí. Ty totiž rychle předběhly sofistikovanější chytré hodinky či aplikace v chytrých telefonech, napojené na ucelenější zařízení. Výzkumná společnost IDC tento trend potvrdila, když uvedla, že ve 3. Čtvrtletí loňského roku příjmy z této kategorie rostly „jen“ o 3,1 procenta.

Virtuální asistenti vs. umělá inteligence

Podle zjištění deníku Financial Times jsou ale producenti podobných zařízení ve výhledech pozitivní. Podle Jamese Parka, výkonného ředitele společnosti Fitbit, „je zde ještě velký prostor pro další růst.“ Průzkum Fitbit totiž ukázal, že zatímco 66 procent dospělých v USA, kteří vlastní smartphone má zájem o fitness, pouze 15 až 20 procent z nich vlastní nějaký „měřič“, tedy fitness tracker. A velkou šancí je právě propojení se zařízeními virtuální reality. „Je to ale příběh na více let," uvedl Park. Podle něj otevírá VR dveře službám, jako je virtuální osobní koučink nebo poradenství.



Netrpělivě se čeká na představení tzv. virtuálních asistentů, které chtějí i na expozici v Las Vegas představit společnosti Microsoft, Amazon a Google. Jiné značky říkají, že do svých výrobků místo vytváření asistentů, přidali "umělou inteligenci". Analytici ale varují před tím, aby si podobné technologické vymoženosti byly sto najít dostatečně silnou cílovou skupinu. Dalším faktorem, který může nabourat příznivá očekávání nástupu Virtual Reality je to, že stále více technologických firem se raději pouští do zlepšování softwaru a služeb za hardware, místo toho, aby uváděla na trh stále nová zařízení.

