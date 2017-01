Výhled sklizně pšenice v Argentině hovoří o šestiletém rekordu

Dohadům, dle kterých se Argentina připravuje na sklizeň velké úrody pšenice, nabídla vzpruhu obilninová burza v Buenos Aires, jež na konci prosince prudce zvýšila odhad domácí sklizně pšenice v sezóně 2016-2017 z původních 12,5 miliónů tun na 15 miliónů. V současnosti by sklizeň měla být hotova z více než 85 %. Odhad argentinské obilninové burzy překonává jak předpověď Mezinárodní rady pro obiloviny (IGC), tak amerického ministerstva zemědělství (USDA). Měl by odrážet zevrubnější posouzení stavu větší osevní plochy, která dle satelitních snímků vzrostla o 400 tisíc hektarů na celkových 4,7 miliónů hektarů.

Větší výsev je odrazem změn v regulaci ze strany nové argentinské vlády, co se vývozních cel a kontrol týká, které pozitivně ovlivnily rozhodnutí farmářů zintenzivnit pěstování pšenice. Díky tomu v čase roste pravděpodobnost, že se Argentina v průběhu stávající sezóny dočká největší sklizně zmíněné obiloviny za posledních 6 let. O to více je s podivem, že do konce roku nebyly nově sklizené zásoby nabídnuty v tendru nově vzniklé egyptské autoritě GASC, kde hlavní stranu nabídky v průběhu sezóny 2016-2017 doposud tvoří černomořský region v čele s Ruskem. Egypt přitom dlouhodobě platí za největšího importéra pšenice na světě. Kromě Egypta je tradičním obchodním partnerem Argentiny Alžírsko. Současně Argentina představuje hlavního dodavatele pro brazilský importní trh.

Futures kontrakty na pšenici na burze CBOT se dlouhodobě nacházejí v sestupném trendu. Technická analýza v krátkodobém až střednědobém horizontu podporuje pokračování klesajícího trendu. Z údajů COT reportu je patrné, že od poloviny prosince se počet krátkých kontraktů na pšenici zvýšil o 17 tisíc na celkových více jak 119 tisíc kontraktů kombinovaných ve futures a opcích.