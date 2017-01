USD musí zvýšit otáčky

Po nepříjemném vánočním zaváhání je čas, aby se oživení dolaru konečně rozběhlo

USD býci by mohli znovu zaburácet, pokud se neobjeví špatná data

Americké přehledy ISM a NFP představují nejdůležitější data tohoto týdne

Slibný rozjezd úrokových sazeb se po jejich posledním zvýšení v návaznosti na jednání FOMC 14. prosince výrazně zpomalil. Zpětně se tedy může zdát, že trhy s dluhopisy viděly v jednání model „prodejme šeptandu, kupujme skutečnost“, což vedlo ke značné konsolidaci, která korespondovala s odmlkou v oživení dolaru.

S novým rokem se na trh vrátila i likvidita, zmizel postoj „konec čtvrtletí, konec roku a žádná změna“, takže pro dolarové býky možná nastal čas opět zabrat, tedy pokud americké údaje o ekonomice z tohoto týdne neskrývají nějaké nástrahy. Pro kurz EUR/USD platí taktická rezistence na 1,0500 i přes prudký nárůst z minulého týdne přes 1,0600, a kurz USD/JPY se ani nepropadl a zdá se, že je připraven na další růst poté, co včera prudce povyskočil nad úroveň 107,00.

Kromě amerických přehledů ISM (dnes výroba a ve čtvrtek nevýrobní odvětví) a pátečních údajů o mzdách/zaměstnanosti se můžeme těšit i na zápis ze středečního jednání FOMC, i když ten nám nejspíš neposkytne nové informace o vyhlídkách Fedu na úrokové sazby. Ty budou do značné míry záviset na vstupních datech kvůli vysokému stupni nejistoty, jakou vyjádřila guvernérka Fedu Janet Yellenová. A nezapomínejme, že čas Yellenové v této funkci se rychle chýlí ke konci.

Pokud se tedy vrátíme do režimu vyšších úrokových sazeb a vyšších cen kapitálu, můžeme se dočkat obnovení silného dolaru s novými maximy dolarového indexu podpořenými hlavně kurzy USD/JPY a EUR/USD, které budou poměrně odolné vůči dalším silným malým měnám a měnám rozvíjejících se trhů. Samozřejmě to vše za předpokladu, že komodity budou i nadále podporovat „reflaci“.





Graf: EUR/USD

Podivné stlačení kurzu EUR/USD během vánočních prázdnin bylo zřejmě způsobeno slabou likviditou v kombinaci s dorovnáváním na konci měsíce/čtvrtletí/roku (bylo by lepší, kdyby k němu v tomto období nedošlo). Každopádně trhy mají nakročeno k pozitivnímu začátku roku, měli bychom se tedy vrátit zpět k zóně rezistence na 1,0500 pro kurz EUR/USD a dávat pozor na nová minima v rámci cyklu, pokud koncem tohoto týdne dostaneme silné údaje o americké ekonomice.

Nezapomínejme, že údaje o CPI z Německa a zbytku eurozóny, které se v těchto dnech očekávají, by mohly zhoršit riziko poklesu nebo poskytnout krátkodobé rozptýlení v podobě překvapivého růstu (pokud se to nepřežene). Pokud dokážeme uzavřít pod minimem pro cyklus, v centru pozornosti se rychle objeví parita.

Zdroj: SaxoTraderGO

Vybrané měny zemí G-10 – souhrn

USD – dolar by měl být na špici, alespoň za předpokladu, že reflace /ať žije Trumponomika (neboli Reaganomika verze 2.0) oživí na začátku roku obchod – hlavní pozornost je vůči euru a jenu.

EUR – nejsme si jistí, co se to vlastně minulý týden stalo s kurzem EUR/USD, ale pokud se výnosy opět zotaví a optimismus vydrží, mělo by euro plošně oslabovat vzhledem k pokračujícímu programu kvantitativního uvolňování ECB.

JPY – v průběhu tohoto cyklu silného dolaru a rostoucích výnosů z dluhopisů vykazoval jen nejvyšší poměr beta k výnosům. Nový nárůst v návaznosti na americká data z tohoto týdne by mohl pro kurz USD/JPY udělat divy a měnový pár by mohl brzy zaútočit na úroveň 120,00+.

USD s EUR/GBP. – graf kurzu EUR GBP vypadá, že se chystá na nový pokles v technických oblastech (i když je zde i prostor na další stlačení na vyšší počáteční bod), ale možná, že libru omezují obavy z brexitu. Pokud trhům vydrží obecně optimistická nálada, předpokládám určité sympatie kurzu EUR

CHF – kurz EUR/CHF se snaží dostat z minima. V posledních týdnech bychom byli předpokládali slabší frank v návaznosti na zvýšení úrokových sazeb v posledních týdnech, ale dva faktory CHF podporují: pokračující tisk peněz ve velkém ze strany ECB a obavy z možné nadcházející politické nestability EU v letošním roce.

AUD – kurz AUD/USD je v rozmezí nerozhodný poté, co včera a přes noc ustoupil od lokálního minima, zatímco kurz AUD/JPY je po velké konsolidaci na vzestupu – pravděpodobně jde o korelaci s výnosy vládních dluhopisů.

– kurz USD CAD nalezl podporu těsně pod 1,3400 po důstojném ústupu z horní části rozmezí. CAD se nám líbí víc než ostatní komoditní dolary, ale počkejme si, zda USDCAD dokáže vytvořit nové maximum, pokud bude USD dostatečně pevný.

NZD – Nové včerejší lokální minimum pro AUD/NZD bylo zatím mírně odmítnuto, zatímco kurz NZDUSD se tlačí zpět k klíčové zóně 0,6950/0,7000. Preferujeme pokles NZD, avšak v současném prostředí chybí krátkodobá energie a jiskra.

SEK – blíží se švédská koruna svému maximálnímu potenciálu po prosincových zjištěních (vláda vystoupila proti výstřelkům Riksbank a riziku finanční nestability)? Úroveň 9,50 a níže by mohla zajistit pevný bod pro prodej, protože významnější posun by měl pro měnový pár vážné dopady a naznačoval by sekulární strop.

NOK – úroveň rezistence 9,10+ se zatím pro kurz EUR/NOK ukazuje jako tvrdý oříšek. Pokud bude trvat příklon k riziku a podpora ropných trhů, mohl by tento pár v tuto chvíli zůstat v rozmezí.

Autor: John Hardy, vedoucí oddělení forexu Saxo Bank

O autorovi:

John Hardy, původem z Texasu, absolvoval Texaskou univerzitu v Austinu s vyznamenáním. Od roku 2002 pracuje v Saxo Bank. V oddělení měnové strategie a správy aktiv prošel různými pozicemi. Nyní John J. Hardy působí na pozici vedoucího oddělení měnové strategie Saxo Bank. Díky populárnímu a často citovanému každodennímu sloupku FX Update, který pravidelně využívají novináři, traderová komunita a klienti Saxo Bank, si vybudoval široký fanklub. Je pravidelným hostem a komentátorem televizních stanic jako například CNBC, CNBC Arabia a Bloomberg. Kromě svého sloupku a vystupování v médiích je autorem komentářů k aktuální situaci kolem hlavních měn, politiky centrálních bank, makroekonomických trendů atd. John Hardy poskytuje komentáře k FX a hlavním třídám aktiv z makroekonomického hlediska.