Goldmani: Vývoj ropných futures naznačuje fungující redukci ropných přebytků

Analytici Goldman Sachs odhadují, že listopadovou dohodu OPECu a hlavních "nečlenů" o snížení jejich produkce v zájmu obnovení rovnováho ropného trhu se podaří dodržet cca z 84%.Především producenti s nižšími náklady budou tlačit na rychlejší normalizaci zásob. Takový pohyb by měl přispět k ovlivnění cenové křivky budoucích dodávek v tom smyslu, že delší kontrakty budou relativně levnější oproti těm krátkodobým, což by mohlo přispět k redukci přebytku ropy na trhu. Dramatičtější změna křivky v posledních 5 týdnech by mohla být prvním náznakem, že taková taktika přinese opravdu své ovoce, protože nižší ceny vzdálenějších dodávek budou odrazovat od větší aktivity producenty s vyššími produkčními náklady. Zároveň tento stav bude podporovat likvidaci přebujelých zásob.Analytici Goldman Sachs cílují Brent do konce tohoto roku směrem k 59 USD