Nejlepší investor roku 2016 si politiky nevšímal, kupoval malé společnosti

Jedničkou mezi americkými investory byl v roce 2016 J. David Wagner, který ve společnosti T. Rowe Price Group spravuje T. Rowe Price Small-Cap Value Fund. Tento fond, který se zaměřuje na investice do menších společností, loni vydělal 30 %. Jeho návratnost tedy byla ve srovnání s posílením indexu Standard & Poor's 500 více než dvojnásobná a převýšila i návratnost indexů Russell 2000 Index a S&P Midcap 400:





Wagnerova strategie se zaměřila na identifikaci společností, které jsou pro většinu analytiků příliš malé na to, aby je pokrývali. Jeho fond se ale dokázal vyhnout cenovým vlnám, kterými si prošli podobně zaměření investoři. Jeho volatilita byla totiž o 10 % nižší než průměr podobných fondů. Základem tohoto úspěchu je model, který ve třicátých letech vytvořili Benjamin Graham a David Dodd. Ten se opírá o ziskovost firem, jejich dividendy, cash flow a účetní hodnotu vlastního jmění. Cílem je najít společnosti, které se obchodují za cenu, která je nižší než jejich hodnota.



Ke konci roku pomohly Wagnerovi akcie ze sektoru zdravotní péče. Zejména šlo o Lantheus Holdings – společnost s kapitalizací dosahující pouhých 305 milionů dolarů, jejíž akcie posílily o 146 %. Vedle toho k vysoké návratnosti portfolia výrazně přispěly i společnosti jako WellCare Health Plans (76% posílení ceny akcie), West Pharmaceutical Services (42% zisky) a Atrion (33% zisky).



Valuace zdravotnických společností není tak atraktivní jako například u finančního sektoru nebo u utilit, ovšem Wagner do společností ze sektoru zdravotní péče stále investuje. Musí ovšem jít o firmy, které „se netěší velké pozornosti ze strany Wall Street“. Wagnerovi je 42 let a celých 17 let pracuje pro T. Rowe Price. Svůj úspěch připisuje „velkému týmu analytiků, kteří vybírají malé společnosti, které jsou podhodnocené a které investor může držet po dlouhou dobu“. Právě na dlouhodobé investice klade velký důraz. Wagner podle svých slov nevěnoval velkou pozornost prezidentským volbám v USA. „Predikce neděláme a už vůbec ne v oblasti politiky a dokonce ani co se týče vývoje na trzích. Nemáme na to moc pevný názor,“ říká investor.



Autor: Matthew A. Winkler



(Zdroj: Bloomberg)