El-Erian: Prorůstová US agenda zachrání Evropu před novou recesí

Světoznámý investor a ekonom hlavní ekonom Allianz Mohamed El-Erian pro CNBC uvedl, že pro růstově laděná nová americká administrativa zřejmě pomůže v tomto roce Evropě odvrátit novou hrozící recesi.Podle El-Eriana se směrem do Evropy postupně přelije také trend odklonu od příliš uvolněné měnové politiky a větší deregulace. To vše Evropě může pomoci skomírající eurozóně oživit její ekonomický růst . Podobný účinek by mohla/měla mít US opatření také v globálním měřítku.El-Erian vyslovil důvěru v uskutečnění avizovaných změn v USA. Podle něj je důležité, aby se ke snahám USA přidal také co nejširší zbytek světa.Ekonom zmínil ale také jednu zásadní odlišnost mezi USA a starým kontinentem spočívající v odlišných projevech současného hnutí odporu obyvatel proti stávajícímu establismentu. Zdá se totiž, že v USA změny vyvolané tímto trendem budou mít s největší pravděpodobností prorůstové efekty. Pro Evropu je ale více pravděpodobná následná recese.Silný dolar bude efekt odporu vůči establishmentu dále zesilovat.