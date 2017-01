Inflace v eurozóně zdolala tříletá maxima

Inflace v eurozóně vystoupila na nejvyšší úrovně od poloviny roku 2013 (1,1 % meziročně) a v dalších měsících by inflace měla dál mířit vzhůru. Očekáváme, že svého vrcholu dosáhne v únoru v blízkosti 1,5 % a do bezprostřední blízkosti cíle ECB se tak letos ještě nedostane.



Dnešní inflace překvapila o něco vyšším číslem (0,1 procentního bodu nad naším odhadem) především díky vyšší německé inflaci. Ta se ke konci roku více než zdvojnásobila a zaznamenala největší skok v novodobé historii - vyskočila na 1,7 % (z 0,7 % / očekávání 1,3 %). Francouzská inflace a inflace v řadě menších ekonomik eurozóny naopak zůstala za očekáváním trhu. Přetrvávají také výrazné rozdíly mezi lépe a hůře performujícími ekonomikami eurozóny – italská inflace zůstává i na konci roku 2016 “pouze” na 0,5%ní dynamice.





Důležitou zprávou je také struktura inflace Inflace jde vzhůru především díky zrychlujícím cenám energií a potravin. Jádrová inflace se zvýšila jen kosmeticky (z 0,8 na 0,9%) a především průmyslové zboží(bez energií) zdražuje kvůli silným ikonkurenčním tlakům na globálních trzích jen velice pozvolna (0,3% meziročně). Pokud se vyšší ceny energií nezačnou promítat i do ostatních složek spotřebitelského koše, zůstane jádrová inflace nízká (v blízkosti 0,8-1% %). Vyšší ceny energií a potravin, které na konci roku 2016 pomohly inflaci vzhůru, ji tak krásně ke konci roku 2017 mohou pomoci zase směrem dolů (pokud se jejich růst zastaví).I proto čekáme, že inflace po dosažení vrcholu v únoru bude zvolna klesat.Domníváme se rovněž, že podobný názor bude mít i Evropská centrální banka. A i proto nebude nic měnit na svém závazku “tisknout peníze” do konce roku 2017. Ve finále by tedy z vyšší inflace nemělo moc bodů vytěžit euro , protože rychlejší růst cen těžko pomůže kratším výnosům výrazněji nahoru. Naopak výrazněji mohou jít vzhůru časem delší eurové výnosy a s nimi ztrácet půdu pod nohama německé dluhopisy