Tesla zabrala, na slib dodaných aut ale nedosáhla. Co továrna u Prahy?

Americký technologický lídr a výrobce elektromobilů Tesla Motors zvládl v posledním loňském čtvrtletí dodat 22,2 tisíce aut. Nedosáhl tak na vlatní vyslovený cíl 25 tisíc aut a podobně zaostal za celoročním cílem dodání alespoň 80 tisíc aut. Ve skutečnosti jich dodal 76.230. Proč a je něco nového kolem továrny v Česku?

Tesla Motors zvýšila za celý loňský rok produkci meziročně o 64 procent na necelých 84 tisíc aut. Dodávky zákazníkům ale zaostaly za vytčeným cílem 80 až 90 tisíc aut. V samotném čtvrtém čtvrtletí dodávky klesly o zhruba 9 procent. Podle firmy stály za poklesem výrobní komplikace při přechodu na nový hardware automatického systému řízení.

