Čína zvažuje možnosti podpory juanu a zastavení odlivu prostředků

Podle agenturních zdrojů odvolávajících se na "obeznámené osoby" Čína zvažuje možné scénáře, jež by podpořily domácí měnu a zastavili negativní trend odlivu prostředků ze země.Finanční regulátoři již zvyšují tlak na některé domácí podniky, aby více prodávaly své devizové rezervy (dolary). Uvažuje se údajně o povinné konverzi části podnikových rezerv do domácí měny.Regulátoři již zavedli přísnější pravidla kontroly nad měnovým trhem a přeshraničními měnovými operacemi.Podle analytiků bude odliv prostředků ze země pokračovat i v průběhu první poloviny nového roku a to především kvůli posilujícímu dolaru a nejistotě spojené s postojem nového US prezidenta vůči Číně na poli obchodu.Čína údajně zvažuje také pokračující prodeje US Treasuries v tomto roce. Devizové rezervy země poklesly na 5-6leté minimum na úrovni cca 3 biliónů dolarů . Juan v roce 2016 oslabil vůči dolaru o 6,5%, což bylo nejvíce od roku 1994. Zemi za 11 měsíců roku 2016 opustilo celkem 760 mld. USD V průměru se odhaduje, že juan letos oslabí o dalších 2,5%.