Čtyři z pěti čechů platí bezkontaktně

Češi stále častěji používají platební karty a bezhotovostně již platí 88 % z nich. Navíc 4 z 5 používají bezkontaktní platební karty, což oproti loňskému roku představuje přibližně 10% nárůst podílu zákazníků. Stále více lidí platí kartou i za menší nákupy, které dříve hradili hotovostně, a snižuje se i pomyslná hranice malého a velkého nákupu. Vyplývá to z průzkumu společnosti Mastercard u příležitosti vyhlášení soutěže Mastercard Obchodník roku 2016.

Češi stále více při placení spoléhají na platební karty, díky kterým mohou nákup uhradit během několika vteřin. Bezhotovostně již platí 88 % Čechů, navíc 4 z 5 (78 %) převážně bezkontaktní platební kartou (viz graf 1). Oproti loňskému roku, kdy ji využívalo 68 % nakupujících, to znamená 10% nárůst v používání bezkontaktních karet.

„Češi si uvědomují benefity bezkontaktních plateb, a proto je stále více využívají. Přepočítávání hotovosti na pokladnách se tak již pomalu stává minulostí,“ říká Josef Machala, Mastercard Rewards Program Leader. „Zatímco hotovostní platba může zabrat až několik minut, s bezkontaktní platební kartou svůj nákup uhradíte během několika okamžiků,“ dodává Machala.

Kartou platíme malé i velké nákupy

Lidé začínají platební karty využívat i pro menší nákupy, které dříve hradili v hotovosti (viz graf 2). Zatímco vloni byla průměrná hranice velkého nákupu 1 400 Kč, podle letošního průzkumu lidé považují za velký nákup nad 1 000 korun. Omezené používání karet se týká asi 18 % nakupujících (kartu nemají, nepoužívají nebo s ní platí jen za větší nákup). Častým zmiňovaným důvodem je pro 69 % z nich fakt, že pro platbu kartou necítí potřebu. Každý desátý z nich kartu nenosí s sebou a 9 % z nich platbu nepovažuje za bezpečnou.

Průzkum také ukázal, že využití karet roste se vzděláním a výší příjmů zákazníků. „Častější využívání bezkontaktních karet pozorujeme mezi lidmi do 45 let a těmi s vyšším dosaženým vzděláním. Podobně je tendence k preferování bezkontaktních karet vyšší ve městech než v menších sídlech,“ dodává Josef Machala. Zatímco v malých sídlech do tisíce obyvatel používají bezkontaktní kartu tři čtvrtiny lidí (74 %), ve velkoměstech je to 82 % obyvatel. Důvodem může být méně příležitostí k bezkontaktním platbám v malých sídlech.

Pozn.: Průzkum byl v listopadu 2016 realizován společností GfK Czech na reprezentativním vzorku 2 000 respondentů internetové populace.