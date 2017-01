3. ledna: Tohle potřebujete vědět nejen o úterním obchodování na amerických burzách

Akcie v USA zahájily po prodlouženém víkendu rok 2017 smělým růstem, většinu z více než procentních zisků ovšem poměrně rychle odevzdaly a pohybovaly se poté jen lehce nad nulou. V závěru ale všechny tři hlavní indexy zabraly a zisky znovu rozšířily. Zajímavým vývojem prošel trh s ropou - ceny černého zlata nejdříve vystoupaly na 16měsíční maxima, později ale zisky odevzdaly a spadly výrazně pod nulu. V pondělí byly americké burzy kvůli nahrazování nedělního státního svátku zavřené.

Dow nakonec posílil o 0,6 % na 19 881,76 bodu, širší S&P 500 přidal 0,85 % na 2 257,83 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite uzavřel se ziskem 0,85 % na 5 429,08 bodu.

Index volatility VIX spadl o 8,48 % na 12,85 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se nepatrně zvýšil na 2,448 %.

V plusu skončilo deset z jedenácti hlavních sektorů indexu S&P 500. Dařilo se především sektoru zdravotní péče, energetickému odvětví a finančnímu sektoru. Pod nulou skončil sektor veřejných služeb.

V indexu Dow v úterý nejvíce zdražily akcie výrobce sportovního oblečení a obuvi Nike (+2,26 %), telekomunikačního podniku Verizon Communications (+2,25 %) a farmaceutické společnosti Merck (+2,17 %). Nedařilo se naopak cenným papírům řetězce restaurací s rychlým občerstvením McDonald's (-1,73 %), pojišťovny Travelers (-1,24 %), maloobchodního řetězce Wal-Mart Stores (-0,67 %) a konglomerátu 3M (-0,29 %).

Americké akcie (3. ledna 2017) Zdroj: Google

"Najdou se obchodníci, kteří varují, že už jsou akcie až příliš drahé. Když se ale podíváme na fundamenty, ty nikam nezmizely," říká Peter Andersen, investiční ředitel ve Fiduciary Trust Co. "Fundamenty jsou podle mě dokonce tak silné, že by dokázaly kompenzovat i případná zklamání z Trumpových slibů. Co se týče amerických akcií, jsem celkově poměrně optimistický," dodává.

O téměř 20 % stouply akcie výrobce kopírek Xerox (+19,83 %), na které analytici z banky Credit Suisse zvýšili investiční doporučení z "neutral" na "outperform".

Akcie automobilky General Motors (+0,89 %) zdražily o necelé procento navzdory tomu, že Donald Trump na Twitteru pohrozil, že pokud bude společnost pokračovat ve výrobě některých svých modelů v Mexiku a jejich prodeji na americkém území, uvalí na ni vysoká dovozní cla.

Bezmála čtyři procenta přidaly akcie automobilky Ford Motor (+3,79 %). Titul rovněž reagoval na slovní intervence Donalda Trumpa, respektive na rozhodnutí firmy odstoupit po dřívějších podobných varováních nastupujícího amerického prezidenta od plánu na přesun výroby některých svých modelů do Mexika.

Donald Trump se v úterý nevěnoval jen firemnímu segmentu. Nepřímo pohrozil i Severní Koreji, jež je údajně v závěrečné fázi vývoje balistické střely schopné zasáhnout některé části USA. Terčem se na jeho Twitteru staly také Čína a reforma zdravotnictví z pera stávajícího šéfa Bílého domu známá jako Obamacare.

Nejdůležitější úterní události na amerických trzích:

