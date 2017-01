Výjimečné „zdravotnické“ dividendy

Investor George Budwell se domnívá, že akcie GlaxoSmithKline a Pfizer jsou nyní ve výjimečné pozici, protože ve srovnání s jinými velkými farmaceutickými tituly nesou vysoký dividendový výnos. Což je pravda, protože GSK nabízí výnos převyšující 5 % a Pfizer téměř 4 %.

Pohled na následující graf také ukazuje, že nejde o žádné oblíbence investorů. Tříletá návratnost GSK je zhruba na nule, i když poslední rok akcie vynesla zhruba 15 %. Pfizer je na tom dlouhodobě o něco lépe, ale poslední rok je zase zhruba na nule:





Zdroj: Financial Times



Zmíněný investor na stránkách Fool.com tvrdí, že GSK má za sebou několik těžkých let poznamenaných neúspěchy při testování nových léků, bojem s pojišťovnami a problémy v Číně. Nyní se ale firma podle jeho názoru dostává do nového období, ve kterém by měla být schopna generovat růst tržeb blížící se 10 % ročně. Pomoci by jí k tomu měly zejména léky na HIV Tivicay a Triumeq, léky na respirační choroby Relvar/Breo, Anoro a Incruse a expanze do výroby vakcín. K tomu firma prochází restrukturalizačním procesem a snižováním nákladů, což by se mělo projevit na ziskovosti a volném cash flow. Pokud pak bude úspěšná vakcína proti herpes Shingrix, měla by firmě v delším období generovat až 1,5 miliardy dolarů dodatečných tržeb.



Celou investiční tezi hezky shrnují následující dva grafy. První z nich ukazuje historický a očekávaný vývoj zisků na akcii GSK a druhý to samé u tržeb. Podle obrázků si firma sáhla v letech 2014 a 2015 skutečně na dno, roky 2016 a 2017 už by měly přinést znatelné zlepšení. Otázka je, nakolik jsou tato očekávání realistická a nakolik jsou odražena v ceně akcie:





Zdroj: Financial Times



Podobných společností, u kterých se v dohledné době čeká znatelný obrat, jsme tu poslední dobou měli více. Důležité je u nich to, zda toto čekání na zlepšení ulehčuje silný fundament, nebo zda firma mele z posledního a zlepšení zoufale potřebuje, aby přežila. Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že provozní tok hotovosti GSK se v posledních dvou letech prudce propadl (na 2,5 miliardy dolarů v roce 2015). Investice do provozu jsou ale stále nižší a firma si navíc v posledních letech hodně pomáhala prodejem aktiv. Své dividendy a odkupy tak hravě pokrývala vnitřními zdroji.



Nicméně prodávat aktiva nemůže do nekonečna a pokud chce dividendy udržet, musí se její provozní cash flow zlepšit. Nebo je bude muset financovat dluhem, či snížit a to trh obvykle nese velmi nelibě. Celkově jde ale o firmu se silnou rozvahou i schopností generovat volný tok hotovosti. A pokud se nastíněný obrat skutečně povede, mela by mít to nejhorší za sebou i cena akcie.