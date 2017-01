Summary - Marathon Petroleum Corp

USA:



Marathon Petroleum Corp



Společnost operující v downstream divizi ropného sektoru dnes oznámila nový strategický plán. Ten zahrnuje výrazně rychlejší odprodej aktiv do MPLX (komanditní společnost, ve které Marathon vlastní čtvrtinový podíl), který by měl vygenerovat 4,5 mld. USD likvidních prostředků. Aktiva, o kterých se v současnosti uvažuje, vytvářejí dle managementu 1,4 mld. USD EBITDA ročně – více než 4násobný objem aktiv proti poslednímu plánu odprodeje. Navíc management zvažuje budoucnost sítě benzinových stanic Speedway (více než 2 800 poboček). Ve hře je možnost odštěpení do nové veřejně obchodované společnosti. Tato radikální revize strategického plánu přišla v návaznosti na listopadové návrhy Elliott Management Corp, který vlastní akcie Marathon v hodnotě 168 mil. USD (celková tržní kapitalizace přibližně 28 mld. USD). Jejich podněty zahrnovaly především rozdělení společnosti na tři samostatně obchodovatelné společnosti – rafinerie, ropovody a retail. Pozitivní reakce trhu přišla již v listopadu a dnes akcie Marathon Petroleum přidávají 7,5 %.