Vedoucí ekonomiky světa letos splácí 7,7 bilionu dolarů dluhu. A sazby rostou...

Politikům by to mohlo přidělat pár vrásek na čele. Účet největších světových ekonomik za dluhopisy s blížící se splatností se letos může vyšplhat na zhruba 7,7 bilionu dolarů. Býčí nálada na trhu s dluhopisy se po třech desítkách let podle všeho vyčerpává a většině vlád hrozí vyšší výpůjční náklady. Úrokové sazby rostou...

Řeč je v tomto případě o zemích skupiny G7 a zemích skupiny BRIC, tedy Brazílii, Rusku, Indii a Číně. Data agentura Bloomberg ukazují, že objem jejich krátkodobých dluhových nástrojů, obligací se splatností do deseti let a dluhopisů s delší splatností, u kterých se blíží termín výplaty, se z loňských zhruba 7 bilionů dolarů zvýší o více než 8 procent. To je první výraznější nárůst od roku 2012, kdy Bloomberg začal tato data shromažďovat.

Nárůstu vévodí Čína, kde je zvýšení opravdu markantní. Jenom v jistinách by měla vyplatit 588 miliard dolarů. To je o 132 procent více než loni. Z vyspělých ekonomik se dluh s blížící se splatností zvýší v USA, Itálii, a v Německu. V Japonsku, Francii a Británii klesne. Právě Itálie je na tom z velkých ekonomik eurozóny nejhůře. Podle dat, která neberou v potaz nejnovější rozpočtové potřeby, by zde letos měly být vyplaceny jistiny z kratších i delších papírů v objemu 348 miliard dolarů. Bylo by to o 4 procenta více než loni.

Správci fondů jako Pioneer Investment Management očekávají, že zvyšování cen, tažené Spojenými státy, a fiskální expanze začnou postupně nahrazovat měnovou politiku jako motor hospodářského růstu a povedou k dalšímu růstu výnosů. To by znamenalo vyšší náklady na správu dluhu.

„Pokud jde o pevné výnosy, jsou podle našeho názoru na obzoru těžké mraky,“ uvedl podle agentury Bloomberg Cosimo Marasciulo z fondu Pioneer. Letos je podle něj možné očekávat zvýšené emise dluhopisů, mimo jiné i v důsledku přímých fiskálních stimulů. Valuace dluhopisů ale z fundamentálního hlediska vypadají neatraktivně už nyní.

Globální dluhopisy mají přitom za sebou historicky největší kvartální propad. V posledních třech měsících loňského roku se snížily o více než 7 procent, ukazují indexy Bloomberg Barclays World Bond Indexes.

Všichni ale medvědí náladu nemají. Na příklad Steven Major z HSBC Holdings je "extrémně skeptický", že inflaci, výnosy i hospodářských růst čeká vytrvalý posun vzhůru.

(Zdroj: Bloomberg)