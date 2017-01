Souhrn 3.1. - lednová rallye je tu po slušných makrech a uklidnění v Itálii, dolar obnovil silný růst, ropa roste díky Kuvajtu, BCPP na bankovní vlně

12.h - Evropa roste díky bankám a ropě, dolar...

Pražská burza se postupně rozbíhá na vyšší výkon (zatím cca 2/3) a dnes výrazněji posilovala.Evropské akciové trhy v průběhu dne lehce posilovaly a později odpoledne tento vývoj ještě umocnily spolu s výrazným růstem US trhů. Pozitivně působí především poslední makra (PMI, inflace nezaměstnanost ) z Číny, Německa a Velké Británie naznačující příznivé ekonomické momentum pro začátek nového roku.Pozitivní byl také růst cen ropy a vývoj v bankovním sektoru, který dnes jako celek rostl o cca 3% díky zprávám o vysokém růstu cen akcií nově vytvořené italské banky BPM, která vznikla sloučením původní Banka Popolare Milano a Banka Popolare.Příznivě působí také silné oslabování eura vůči dolaru , jež zlepšuje situaci hlavních evropských exportérů.US trhy po včerejším novoročním odpočinku vstupují do roku 2017 plny sil a nadějí a výrazněji posilují i přes silný růst dolaru , jež už umazal veškeré ztráty z konce roku. Lídrem růstu je především energetický sektor, který pozitivně reaguje na výrazné posilování ropy . To vychází především z oznámení Kuvajtu, že snížil svou produkci o 130 000 barelů denně, což zvyšuje šance, že skutečně dojde k naplnění listopadových dohod OPECu a hlavních nečlenů o snížení produkce. Ropa se pohybuje na 18měsíčním maximu blízko 55 respektive 58 USD za barel.Výrazněji se daří také technologiím, které s napětím vzhlížejí do nového roku v očekávání zvýšení tempa upisování nových akcií v rámci IPO, jež v posledních 2 letech výrazně ochably.Pozitivně působí také nejvyšší PMI za posledních 21 měsíců. Dolar dnes silně roste proti většině hlavních směnných párů díky výše popsaným faktorům. Ropa dnes silně roste díky výše opsaným faktorům a zatím zcela ignoruje vliv rostoucího dolaru , který je z pohledu komoditních trhů jednoznačně škodlivým motivem. BCPP se dnes svezla na výrazně pozitivní bankovní vlně, jež podpořila především zájem o akcie VIG . Výrazně se dařilo také akciím O2, které se posunují na hodnoty vídané naposledy v listopadu 2014. Je pravděpodobné, že u tohoto titulu se v širším měřítku spekuluje na budoucí prodej ze strany PPF strategickému investorovi. Tomu bude zřejmě předcházet patřičné "vyladění" tržní ceny, podobně jako při převzetí firmy ze strany finanční skupiny před několika lety, jen v opačném gardu.Nákupní nálada se dnes netýkala akcií ČEZ , které se poněkud zalekly důležité technické úrovně na hranici 430 Kč , kde se sbíhají křivky hned několika časových cenových průměrů. Nedařil ose také PMČR a Unipetrolu