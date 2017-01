Summers (ex US MF): Trhy velmi podceňují Trumpova rizika. Ostrá kritika navrhované politiky

Bývalý americký ministr financí Lawrence Summers uvedl, že trhy výrazně podceňují rizika spojená s nástupem nové administrativy zvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Podle jeho mínění vysoká míra protekcionalismu a snahy po změnách hlavního směru zahraniční ale i domácí sociální politiky vytváří neobvykle vysokou míru obecné nejistoty, která dalece nekoresponduje s růstem akciových trhů od výsledku voleb.Podle Summerse představují vize nového prezidenta pravděpodobně největší změny za poslední tři čtvrtiny posledního století. Po celou tu dobu USA usilovaly o upevnění své centrální role v globálním systému. Zdá se, že zamýšlená politika nového prezidenta tento těžce budovaný a udržovaný status výrazně zpochybňuje či ohrožuje. Zdá se, že trhy respektive investoři si toto ne zcela uvědomují.Summers podrobil také ostré kritice materiálům sestaveným novým lídrem Commerce Department Wilburem Rossem a nově jmenovaným šéfem White House National rade Councilu Peterem Navarrem.Jejich představy fungování americké ekonomiky podle Summerse se neuvěřitelně odlišují od hlavního směru jakýchkoli zodpovědných ekonomických úvah.Summers výrazně odmítá představu, že jakékoli daňové úlevy pro repatriaci zahraničních zisků firem by mohly do budoucna přinést růst jejich investic a růst zaměstnanosti Firmy parkující v zahraničí značné sumy hotovosti mají vesměs velký dostatek domácích zdrojů a proto by drtivou většinu repatriovaných zisků použily na výplatu dividend a na zpětné odkupy akcií , případně na fúze a převzetí jiných firem. Představa, že je investují směrem k novému kapitálu je zcela lichá a nereálná.