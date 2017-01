Nově zvolený US prezident Donald Trump se obul do automobilky GM, která by měla podle jeho mínění zdanit dovoz některých konkrétních modelů, které produkuje v Mexiku a prodává je na domácím americkém trhu.

Podle Trumpa by proto měla automobilka zaplatit velké dovozní clo a nebo přesunout výrobu zpět do USA.



Vedení GM reagoval v tom smyslu, že drtivá většina Trumpem zmíněných modelů se už v USA vyrábí.

Trump: GM by měla zdanit modely dovážené z továren v Mexiku a nebo vrátit výrobu do USA