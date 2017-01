Eurasia: Rok 2017 bude politicky nejrizikovějším od konce WWII

Podle analytiků Eurasia Group bude rok 2017 z geopolitického úhlu pohledu nejrizikovějším rokem od konce druhé světové války. Analytici skupiny zmiňují jako rizikové především politiku nového US prezidenta Donalda Trumpa, oslabení pozice německé kancléřky Merkelové, růst sebevědomí Číny a Ruska.Podle analytiků svět v roce 2017 vstoupí do "geopolitické recese". Větší mezinárodní konflikt případně ohrožení hlavních tradičních hodnot a institucí není možné letos zcela vyloučit.Podle Eurasia už svět nemůže počítat s rolí USA coby globálního "hlídacího psa ". Trumpův protekcionalismus, tání vztahů s Ruskem, skepse ohledně plnění rolí NATO a podpora anti- vládních stran například ve Francii mohou oslabit pevnost hlavní poválečné aliance.Plánované volby ve Francii, Německu a Holandsku a Brexit budou dále štěpit jednotu těchto zemí potažmo EU. Evropa bude čelit opětovně narůstající uprchlické krizi. Rozvíjející se země jako Brazílie pak politické nestabilitě.Plánované změny ve vedení Číny mohou vyústit v mnohem silnější odezvy nejlidnatější země světa na venkovní podněty. rizikem je také hrozící obchodní války mezi USA a Čínou případně dalšími mocnostmi světa.Podle Eurasia patří mezi další hlavní rizika například neúspěch ekonomických reforem ve 14 hlavních zemích světa v čele s Čínou, Itálií, Ruskem, Saúdskou Arábií, Jižní Afrikou, Tureckem a Velkou Británii.Ohrožení se skrývá také v potenciálu snah omezit vliv centrálních bank na ekonomický vývoj.Důležitou hrozbou může být také militantní režim Severní Koreje, jež by mohla disponovat jadernými zbraněmi.