Solární energie bude za 10 let všude levnější než ta z uhlí

Solární energetika učinila v posledních letech výrazný pokrok a v některých oblastech jsou náklady na získávání elektrické energie touto cestou již nižší než u spalování uhlí , jež bylo doposud považováno za nejlevnější variantu. Odhaduje se, že do 10 let bude stejný princip platit v podstatě celosvětově.Země jako Čile nebo Saúdská Arábie v roce 2016 dokázaly generovat elektrickou energii přes solární zdroje i bez dotací v průměru za 3 centy na KWh, což byla pouhá polovina nákladů potřebných v uhelných zdrojích. Viz též Nejlevnější OZE je ta solární - letos poprvé. Lídry jsou rozvíjející se země Od roku 2009 náklady na solární elektrárny poklesly o cca 62%. Do roku 2025 by měl pokles dosáhnout dalších 43-65%.Produkce solárních panelů se posunula na rekordní úrovně, což dál snižuje rizikové prémie při bankovním úvěrování nových projektů. Odhaduje se, ž e do roku 2025 budou náklady na solární energii pod náklady uhelnými.Podle odhadů každý růst produkce o 100% snižuje cenu o cca 20%. Odhaduje se, že v roce 2025 se náklady na zbudování nejméně 1 MW zdrojů budou u solárů pohybovat kolem 73 centů na Watt oproti současným 1,14 USD Čína, která se čerstvě stala světovou jedničkou podle instalovaného solárního výkonu, by podle New Energy Finance měla bodu zlomu dosáhnout v roce 2030