Rozbřesk – Německá inflace by měla v prosinci překonat tříletá maxima

Rok 2017 nám začíná v poměrně optimistickém tónu, naznačují to první měkká data, která v podobě podnikatelských nálad z průmyslu přinesly indexy PMI. Z pohledu globální ekonomiky je pak nejzajímavější dnešní ranní číslo z Číny, kde nevládní statistiky ukázaly na to, že optimismus v průmyslu vyšplhal na čtyřletá maxima. Když si k těmto čínským číslům připočteme velmi pěkně vypadající indexy PMI z eurozóny a zřejmě velmi dobrý výsledek obdobného indexu ISM z USA, tak se opravdu nelze ubránit dojmu, že americké volby a výhra Donalda Trumpa spustily vlnu podnikatelského optimismu, která zcela dala zapomenout na deflační chmury, jež nad globální ekonomikou vysely po většinu předchozích tří let.



Jedna věc jsou samozřejmě měkká data v podobě podnikatelských a spotřebitelských nálad, druhá pak to, jak na tom globální ekonomika opravdu je podle tvrdých dat. V tomto ohledu vypadají poslední údaje z eurozóny či Číny v pořádku, přičemž jisté starosti nám dělají některé ukazatele z USA. V této souvislosti budou určitě důležitá páteční americká čísla z trhu práce, kde se trochu obáváme slabšího výsledku - tedy alespoň pokud jde o přírůstek nových pracovních míst.



Nicméně, i když některá tvrdá data (třeba právě payrolls) zklamou, tak trhy stále nemusí opustit svůj optimismus, že deflační trápení se chýlí ke konci. Ať vezmeme předsilvestrovská čísla ze Španělska či Polska, anebo ta dnešní z Německa, všude zaznívá vzkaz - inflace se dere vzhůru. Inflace je totiž podporována dvěma důležitými faktory - růstem cen komodit (v čele s ropou) a robustnějším růstem mezd. Obojí by mělo zajistit, že (celková) inflace zůstane minimálně po nějaký čas na viditelně nenulové úrovni.

FOREX

Region

Relativně dobře vyznívající podnikatelské nálady v ČR a Polsku neměly na příslušné měny - českou korunu a polský zlotý výraznější vliv. Pozitivní údaje z konjunktury v české ekonomice přitom nemají jen podnikatelé, ale i guvernér ČNB Rusnok, který v časopise Ekonom publikoval velmi optimistický pohled na českou ekonomiku. Podle Rusnokových slov byla česká ekonomika schopna žít s plovoucím kurzem koruny před rokem 2013 a bude schopna s ním žít i po ukončení intervenčního režimu, který podle něho (pravděpodobně) nastane v roce 2017.



EUR/USD/GBP

Americký dolar na začátku roku v opatrném obchodování splul nazpátek pod 1,05 EUR/USD. Dnes by mu mohl pomoci lepší výsledek americké podnikatelské nálady v průmyslu, která by měla dál vzrůst na 53,6 bodu (a to nehledě na nedávné prudké zisky USD). Na druhé straně se euru může líbit nárůst německé inflace za prosinec. Ta by měla vzrůst na 1,5 % - úrovně, které Němci neviděli od poloviny roku 2013. I když vyšší inflace může euru pomoci, tak zřejmě jenom přechodně, protože expanzivní politika ECB se v tomto roce nezmění. Odpoledne bude nicméně zajímavé sledovat, jak eurodolar zareaguje na další důležité číslo z amerického průmyslu - index ISM. Podnikatelská nálada v USA by měla zůstat na vysoké úrovni, ale již by se (možná i vinou silnějšího dolaru) neměla dále vylepšit.