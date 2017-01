Trhy, peníze a jiné: Co nás letos čeká (a možná nemine)

Volby v největší a druhé největší ekonomice eurozóny, očekáváné zvyšování sazeb v USA či tlumení měnové politiky v eurozóně. Takové jsou očekávané zásadní globální události roku 2017, jak je pomohla vybrat agentura Bloomberg. Kurzívou je vyznačeno devět událostí, které budou v tomto roce utvářet podobu světa podle listu Financial Times.

Leden

- 20. ledna: Donald Trump složí přísahu a stane se 45. prezidentem Spojených států.

- 17.-20. ledna: Světové ekonomické fórum v Davosu.

- Finsko zahajuje pokus s univerzálním základním příjmem. Dvěma tisícům nezaměstnaných dospělých bude vyplácet 560 eur měsíčně.

- Americké společnosti budou muset zveřejňovat poměrnou výši platu jejich generálního ředitele k mediánu platů zaměstnanců, nařízení začalo platit 1. ledna.

- Ve Francii vstupuje v platnost zákon o jednotné podobě cigaretových krabiček.

- Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS) hodlá do 8. ledna dokončit přepracování kapitálových standardů.

- Ministři zahraničí mají 15. ledna v Paříži jednat o izraelsko-palestinském konfliktu.

Únor

- Šéfka Fedu Janet Yellenová předloží první ze dvou zpráv, které každoročně předkládá Kongresu.

- Fed by měl po celý letošní rok zvyšovat sazby: Otázkou je kolikrát a o kolik.

- Soudci mohou už v únoru vydat verdikt v patentovém sporu ohledně toho, kdo vynalezl techniku Crispr-Cas9 pro technické zásahy do genetické informace.

- Intercontinental Exchange Inc, která provozuje každodenní aukci zlata v Londýně, zahájí ve Spojených státech obchodování s futures kontrakty na tento kov. Boj o kontrolu nad světovým trhem se zlatem pokračuje.

Březen

- ChemChina hodlá do konce prvního čtvrtletí dokončit převzetí společnosti Syngenta. Akvizice za 43 miliard dolarů představuje rekord pro čínské společnosti.

- Britská premiérka Theresa Mayová má v úmyslu aktivovat proces odchodu Británie z Evropské unie. Odpoutávání Británie od EU by mělo trvat dva roky.

- SpaceX plánuje vypustit raketu Falcon Heavy, nejvýkonnější raketu od ukončení programu letů na Měsíc americkými nosnými raketami Saturn V z roku 1973

- V Nizozemsku se 15. Března uskuteční parlamentní volby.

- Samsung by měl představit chytrý telefon Galaxy S8.



Duben

- ECB by měla začít omezovat svůj program kvantitativního uvolňování. Objem měsíčních nákupů dluhopisů by se měl snížit na 60 miliard eur.

- Ve Francii se 23. dubna koná první kolo prezidentských voleb. Závěrečné druhé kolo se uskuteční o dva týdny později.

- Indie zavede svou první celostátní daň z prodeje.



Květen

- Summit G7 na Sicílii. Poprvé se jej zúčastní americký prezident Trump.

- V Íránu se 19. května uskuteční prezidentské volby.

- Papež František 13. května navštíví portugalskou Fátimu.

- Končí lhůta, do kdy má jihokorejský ústavní soud rozhodnout, zda zbaví prezidentku Pak Kun-hje úřadu. V takovém případě by se do 60 dní musely konat prezidentské volby.

- V Kyjevě se koná písňová soutěž Eurovision.



Červen

- V Evropské unii budou 15. června zrušeny poplatky za roaming u mobilních telefonů.

- Fed obvykle zveřejňuje výsledky každoročních zátěžových testů bank.

50. leté výročí Šestidenní války.

- Spotify plánuje do poloviny roku úpis akcií v primární veřejné nabídce.

- Od 17. června do 2. července se v Rusku koná Konfederační pohár FIFA.

- V prvním pololetí by se v Turecku mohlo konat referendum o posílení pravomocí prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Oponenti budou zřejmě argumentovat, že "ne" je poslední šanci, jak zabránit diktatuře.

- První pololetí by mohlo být obdobím bojů o město Rakka, syrskou baštu samozvaného Islámského státu.

Červenec

- Summit skupiny G20 v Hamburku, 7. -8. července

- Banky v USA mají do 21. července čas na to, aby se zbavily svých investic do soukromých akciových a hedgeových fondů.



Srpen

- 27. srpna je první termín, kdy se mohou konat spolkové parlamentní volby v Německu. V minulých letech se konaly v září.



Září

- Rusko bude pořádat pravidelné každoroční strategické manévry v západních částech země.

- Katalánský prezident Carles Puigdemont slíbil uspořádat referendum o oddělení od Španělska.

- V Londýně začíná soudní proces s šesti makléři viněnými z manipulace se sazbou Euribor.

- V Norsku se 11. září uskuteční parlamentní volby.

- Apple v září obvykle představuje novinky pro svoje telefony iPhone.

- Americký masokombinát Tyson Foods slíbil, že v září přestane podávat kuřatům antibiotika.



Říjen

- Bude oznámen letošní laureát Nobelovy ceny za mír.

- Od 13. do 15. října se koná každoroční společné zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu ve Washingtonu.

- Čínský prezident Si Ťin-pching může na kongresu čínské komunistické strany, který se čeká v říjnu nebo v listopadu, zúžit pole potenciálních následovníků.



Listopad

- Čína 11. listopadu oslavuje takzvaný „den singles“. Je to největší den internetového nakupování na světě.

- Do 18. listopadu se musí konat parlamentní volby na Novém Zélandu.

- Lídři členských států Ekonomického seskupení Asie a Tichomoří (APEC) se sejdou ve Vietnamu.



Prosinec

- 20. prosince končí lhůta, kdy se mají konat prezidentské volby v Jižní Koreji.

- Jihoafrický vládnoucí Africký národní kongres si na stranické konferenci vybere nového lídra, měl by nahradit prezidenta Jacoba Zumu.

- Thajská junta slibuje, že nová, zvolená vláda se bude moci chopit úřadu.

- Uzavře se díra v zákoně, díky které se američtí správci hedgeových fondů mohli vyhnout placení daní z poplatků za výkonnost zaparkovaných v zahraničí.