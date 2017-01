V České republice je nespočet jazykových škol a agentur, nabízejících rozmanité jazykové služby od organizace kurzů cizích jazyků, přes firemní jazykové audity, nabídku překladatelských a tlumočnických služeb až po zajištění jazykového kurzu v zahraničí. Klíčem úspěchu v dnešním světě je i jazyková vybavenost, proto se mnoho z nás cizí jazyky v jazykových školách učí. Každý z nás si dokáže představit, co je to jazyková škola, co nám může nabídnout, jak to v ní asi vypadá a kde ji hledat. Jak ale vypadá práce jazykových škol v praxi, jaké jsou její cíle a principy, na tuto otázku již každý odpověď nezná.

Určitým vodítkem pro určení identity jazykové školy může být její členství v Asociaci jazykových škol (AJŠ), která školy sdružuje a zakládá si na poskytování kvalitních a profesionálních služeb klientům, k čemuž slouží tzv. Kodex kvality, ke kterému se zavazují všechny členské školy. Asociace jazykových škol sdružuje subjekty, které se podílejí na jazykovém vzdělávání v ČR a zastávají společné principy kvality.

Jazyková škola Slůně – svět jazyků s.r.o. se stejně jako ostatní členské školy zavazuje k níže stanoveným požadavkům na kvalitu služeb.

Dostupnost (Zajištění odpovídajících učebních prostor a zajištění dostupných informací o službách školy)

Metodika (Každý člen má definovaný postup zajištění výuky a učební plán, v jehož rámci je i způsob hodnocení znalostí účastníků výuky)

Výuka v souladu s Evropským referenčním rámcem (Účastníci kurzu mají stanoven cíl s ohledem na ERR a člen asociace testuje vstupní, průběžnou i výstupní úroveň studentů dle tohoto rámce)

Kvalita lektorů (Lektoři členských škol musí prokázat znalosti vyučovaného jazyka nejméně na úrovni C1 dle ERR a zároveň jazyková škola dbá na další vzdělávání svých lektorů a poskytování jim odpovídajících podmínek pro další profesní rozvoj)

Reference (Každý člen pravidelně vyhodnocuje spokojenost svých klientů a na vyžádání poskytuje reference)

V praxi tato pravidla znamenají, že členská škola by měla být zárukou kvality poskytovaných jazykových služeb. Jazyková škola Slůně – svět jazyků zajišťuje organizaci jazykové výuky v souladu s metodickými postupy a Evropským referenčním rámcem. Průběh výuky se dělí na tři základní fáze. V první fázi škola kromě přípravy rozvrhu a zajištění vhodného lektora připravuje vstupní testování pro určení znalostí studenta a určuje cíle výuky a zpracovává učební plán s náplní výuky s ohledem na úroveň pokročilosti v jazyce, časové možnosti studenta atd. Další fází je samotná realizace výuky, během které je kromě vlastní výuky sledován a hodnocen její průběh. V této fázi dochází i ve spolupráci s klientem k průběžnému testování pro zjištění pokroku v jazyce, k pravidelným hospitacím v hodinách, k průběžnému sledování docházky a následně zjišťujeme zpětnou vazbu od studentů formou on-line dotazníků. Po celou dobu výuky je zajištěna kompletní správa probíhajícího kurzu. Závěrečná fáze výuky spočívá v testování pokroku na konci výukového období, kdy student od lektora dostane písemné hodnocení na základě výsledků testu, práce v hodinách, domácí přípravy atd. a následně je stanovena úroveň účastníka kurzu, případně doporučení k pokračování ve studiu na úroveň vyšší.