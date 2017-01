Blíží se epidemie chřipky! Příznaky nepodceňujte, varují lékaři

Hygienici mluví o nastupující epidemii, když počty nemocných dosáhnou hranice 1800 případů na 100 tisíc obyvatel. A právě toto číslo už koncem roku pokořil i Olomoucký kraj. Chřipka a obdobná respirační onemocnění už přitom v minulých dnech zasáhla např. Litoměřicko, Českobudějovicko nebo Vysočinu.

Rapidně se zvyšuje počet nemocných třeba i v Moravskoslezském kraji. Na mnoha místech už proto platí zákaz návštěv v nemocnicích nebo domovech pro seniory. Lékaři varují, aby lidé nepodceňovali příznaky, kterými kromě teploty jsou kašel a rýma.

Neléčená chřipka totiž může mít pro člověka vážné následky, jako je zápal plic nebo v krajním případě i zánět srdce. Každým rokem u nás dokonce na zdravotní problémy v souvislosti s chřipkou zemře kolem dvou tisíc lidí.

V Olomouckém kraji jsou na tom nejhůř malé děti ve věku do pěti let. Šíření chřipky teď dočasně zpomalily vánoční a novoroční svátky, takže to nejhorší nás teprve čeká. V závislosti na počasí bývá u nás největší počet nemocných mezi pátým a osmým týdnem roku - tedy mezi koncem ledna a koncem měsíce února.