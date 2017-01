JETE loni vyrobila 12,1 TWh elektrické energie, JEDU 11,9 TWh

JE Temelín v roce 2016 dodal do sítě kolem 12,1 TWh elektrické energie. To představovalo meziroční pokles o cca 14% respektive 2 TWh. Rekordních 15,3 TWh JETE dodala v roce 2012. Celkově od roku 2000 elektrárna dodala do sítě 191,4 TWh.První polovina roku 2016 byla rekordní s 8,8 TWh. Květnová produkce 1,6 TWh představovala nový měsíční rekord . Ve druhé polovině roku pak provoz přibrzdily několikaměsíční odstávky nad rámec původních předpokladů.JE Dukovany v roce 2016 snížila meziročně produkci o 5,1% na 11,954 TWh.