Nálada v českém průmyslu ke konci roku sílila

Nálada v českém průmyslu ke konci roku vzrostla na nejvyšší úrovně za posledních devět měsíců. Konec roku i začátek nového tedy vypadá slibně. Již tento pátek by listopadová čísla měla potvrdit návrat průmyslové výroby do kladných hodnot a ukázat meziroční růst o 5 %.



Lehce znepokojující začíná být pouze slabý růst nových zakázek. To ostatně potvrzují i data z Českého statistického úřadu - průmyslové zakázky šly trendově v druhé polovině roku dolů a v říjnu meziročně klesaly o necelá 2 %. Věříme ale, že sílící domácí poptávka a relativně optimistický výhled evropských podniků by měly tento trend v novém roce zlomit.





Nálada mezi evropskými průmyslníky v závěru roku totiž prudce vzrostla. Index PMI vyskočil na 54,9 bodu a je nejvýše za více než pět a půl roku. Nálada ve službách současně “pouze” lehce zvolnila. Věříme proto nadále, že ekonomika eurozóny ve čtvrtém kvartále 2016 dále rostla tempem 0,3 % mezikvartálně (za celý rok 1,5-1,6 %) a na začátku letošního roku pravděpodobně zrychlí.



Evropskému průmyslu podle všeho začíná výrazněji pomáhat nepřímo americký Fed skrze politiku silného dolaru, a tím pádem slabého eura. Řada průmyslníků v dotaznících přímo uvedla, že jim slabé euro výrazně pomáhá při lovu zakázek na globálním hřišti. I proto byl celkový růst nových zakázek a exportů v eurozóně nejrychlejší za posledních skoro šest let. Věříme, že tento pozitivní trend by se měl postupně odrazit i na českém trhu.