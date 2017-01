10.h - BCPP vstupuje do nového roku poklesem. ČEZ bojuje o proražení technické hranice

Pražská burza vstupuje do nového roku poklesem o 0,2 % poté, co v minulém roce index PX odepsal 3,6 %. Západoevropské burzy vstupují do nového roku bez jasného směru, když investoři vyčkávají na nové impulzy. Dnešní aktivita bude negativně poznamenána i svátkem v USA, kde se dnes obchodovat nebude.

Středoevropské burzy otevírají poklesem, když polský WIG 20 klesá o 0,35 %, maďarský BUX ztrácí 0,5 %, zatímco rakouský ATX stagnuje na nule.



Index PX stahují dolů především akcie Erste Bank, které oslabují o 0,8 % na 752 Kč. Akcie Komerční banky i Moneta dnes stagnují na posledních zavíracích hodnotách. Mírně výš se posouvají akcie rakouské pojišťovny VIG, které rostou o 0,4 % na 577 Kč. Index evropských bank Stoxx 600 Banks roste v úvodu o 0,5 %.



Akcie ČEZ bojují o proražení důležité technické hranice 430 Kč, když na této úrovni se sbíhají 50, 100 i 200denní klouzavé průměry. Cena elektřiny s dodávkou v příštím roce klesá na německé burze o 1,5 % na 30,9 EUR/MWh.