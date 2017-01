Rozbřesk – První týden ve znamení amerických čísel a evropské inflace

Nový rok začne na globálních trzích pěkně rychle. Pozornost přitáhnou především zprávy z USA, kde stále zůstávají relativně vysoko sázky na růst sazeb. I když dvouletý americký výnos ke konci roku lehce poklesl, stále zůstává v blízkosti osmiletých maxim. Ve futures kontraktech současně investoři věří, že do konce roku 2017 vzrostou sazby v USA minimálně dvakrát a ze 40 % dokonce sází na trojitý růst sazeb. To vše díky víře v rychlejší růst největší světové ekonomiky živený rozpočtovým stimulem nového prezidenta Donalda Trumpa. Dá se říci, že sázky na rychlejší růst amerických sazeb a silný dolar přímo jsou přímým odrazem optimistických ekonomických očekávání ke konci roku. Investoři proto budou obezřetní před čímkoliv, co by jim jejich “růžová” očekávání mohlo zkazit.



V tomto týdnu se ale pravděpodobně ještě ničeho takového nedočkají. Klíčová čísla z amerického trhu práce skončí jen kosmeticky pod odhadem trhu (payrolls odhadujeme na 150 tisíc) a současně počítáme s tím, že nálada v americkém průmyslu vzroste na nejsilnější úrovně za poslední dva roky (ISM odhadujeme na 53,6 bodu). Ještě zajímavější ale může být pro trhy četba zápisu z posledního zasedání Fedu. Respektive rozklíčování důvodů pro zvýšení očekávané trajektorie růstu sazeb v roce 2017.



Celkově věříme, že investoři v tomto týdnu ještě nedostanou pádné argumenty pro to, aby zchladili své sázky na růst amerických sazeb v tomto roce. Optimismus ochladne pravděpodobně až s tím, jak začnou dostávat realistické kontury rozpočtové plány nově zvoleného prezidenta Trumpa. Další brzdou globálního optimismu a dalšího posilování dolaru může být výhledově také horší odolnost rozvíjejících se trhů, především pak Číny, vůči zdražujícímu dolaru. Začátek roku ale asi pravděpodobně ještě nic takového nepřinese.

FOREX

?Region

Obchodování s regionálními měnami bylo v závěru roku ve znamení vyšší volatility. Zobchodované objemy sice byly nižší, nicméně zajímavou zprávou rozhodně byla nečekaná akcelerace polské míry inflace za prosinec 2016. Ta poskočila na 0,8 % meziročně, patrně zejména v důsledku rostoucích cen pohonných hmot a potravin (detaily budou zveřejněny až 13. ledna). To se přirozeně líbilo zlotému, který se opět (shora) přiblížil hranici EUR/PLN 4,40.



Nadcházející týden je z hlediska makro událostí zajímavý. Dnes vše odstartují údaje o podnikatelské náladě ve zpracovatelském průmyslu za prosinec. Ve světle polské inflace (a například i španělské, která rovněž překvapila směrem vzhůru) však budou zajímavá zejména čísla o prosincové inflaci v ČR, která však budou zveřejněna až příští týden (10.1.). Ta budou důležitá z hlediska ČNB, respektive patrně ovlivní sázky na konec intervenčního režimu, jež mohou opět zesílit.



EUR/USD/GBP

Kurz eurodolaru startuje nový rok těsně nad úrovní 1,05, přičemž hned první týden roku bude pěkně našlapaný (makroekonomickými) událostmi. Již zítra bude ve hře německá inflace a důležitá americká data - podnikatelská nálada v podobě indexu ISM a stavební výdaje. Druhé polovině týdne pak budou dominovat data z amerického trhu práce (ADP report a payrolls).



Ačkoliv některá data mohou pro eurodolar vyznít negativně (viz např. zítřejší ISM), tak celkově ty důležité statistiky (jako např. evropská inflační data či údaje z trhu práce) by mohly eurodolar povzbudit, takže vstup eurodolaru do nového roku by mohl být úspěšnější než konec toho minulého.