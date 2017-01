BCPP zobchodovala v r. 2016 za 168 mld. Kč = průměr 666 mil. Kč denně

Dvě nové akciové emise

21 nových emisí dluhopisů v objemu 154,3 mld. Kč

Index PX-TR +1,76 %

Objemy akciových obchodů 168,028 mld. Kč

Emise akcií společnosti Moneta Money Bank, která byla na Prime Market pražské burzy uvedena 6. května 2016 patří mezi 10 největších IPO roku 2016 v regionu EMEA (Europe, Middle East Africa). S cenou úpisu 68 Kč/akcii a tržní kapitalizací 34,75 mld Kč. se jednalo o největší IPO v Praze za uplynulých 9 let. Emitent poté využil dvou zrychlených úpisů (accelerated book building) a free float emise se tak během 5 měsíců zvýšil z 58,65 % po IPO na 100 %. „Bezesporu jsme byli svědky jednoho z nejrychlejších prodejů společnosti přes burzu v Evropě za posledních několik let. Je to dobrá vizitka pro český kapitálový trh. Ukazuje to jeho schopnost absorbovat i objemově velké emise a přitáhnout pozornost zahraničních investorů“, říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Druhým letošním nováčkem na pražské burze je emise společnosti Photon Energy, která byla na Free Market uvedena jako duální listing 17. října s cenou 4,9 Kč/akcii a tržní kapitalizací 294 mil. Kč. Emise po svém uvedení na Burzu cenných papírů Praha okamžitě zaznamenala růst a rok ukončuje s cenou 7 Kč/akcii, čímž se hodnota společnosti zvýšila na hodnotu 420 mil. Kč. „Emise Photon Energy ukazuje, jak důležité je zvolit pro IPO správný trh. Není to důležité jen z pohledu investorů, ale zejména z pohledu emitenta a valuace celé společnosti“, doplňuje Petr Koblic.

Burza cenných papírů Praha v roce 2016 přijala na trh celkem 21 emisí dluhopisů v celkovém objemu 154,3 mld. Kč. Objem akciových obchodů dosáhl hodnoty 168,028 mld. Při denním průměru 666,78 mil. Kč. Index PX-TR (index do jehož výkonnosti jsou započítány vyplácené dividendy) v roce 2016 posílil o 1,76 %. Index PX zakončil rok se ztrátou 3,63%.

Nejobchodovanější emisí byla již tradičně emise akcií ČEZ (51,6 mld. Kč), následovaná emisí Komerční banky (49,9 mld. Kč). Nováček Moneta Money Bank se i přes svůj pozdější start v květnu dostala na 3. místo nejobchodovanějších titulů s objemem 27,8 mld.Kč.

Jiří Kovařík

Ředitel odboru externí komunikace