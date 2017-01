Býčí vs. medvědí scénář na rok 2017

Vedoucí týmu akciových stratégů v Bank of America Merrill Lynch Savita Subramanianová ve vysílání CNBC vysvětlila, proč pro příští rok věřit americkým akciím.

V základním scénáři je banka poměrně konzervativní, když očekává nárůst indexu S&P 500 na 2 300 bodů. "Cílová cena je trochu zavádějící. To, na co se nyní soustředí trh (snižování daní, omezení regulace, investice do infrastruktury), může v důsledku vyslat ceny na burze výrazně výše a udělat z roku 2017 nejlepší rok pro akcie v rámci současného býčího cyklu s indexem S&P 500 na 2 700 bodech," naznačila Subramanianová optimistický scénář pro americké akcie.

Vnímá ale výrazná rizika, a proto v základním scénáři počítá jen s mírným posílením akcií. "Alokace do akcií jsou stále poměrně nízké, obrovské množství peněz bylo vkládáno do pevně úročených aktiv, protože ceny dluhopisů stabilně rostly," uvedla šéfka akciových stratégů v Bank of America Merrill Lynch.

Varuje ale před riziky, která si velká část spekulantů (zdánlivě) neuvědomuje. "Všichni se soustředí na pozitiva, ale co když nepřijdou? Fiskální podpora ekonomiky může trvat, načasování toků peněz je nejasné, ocenění akcií je vysoké a tak dále," doplnila důvody pro relativně opatrný základní akciový scénář.

V nejpesimističtějším představitelném výhledu pak dokonce nevylučuje pokles americké ekonomiky. "Politické vlivy mohou investory zaskočit a zklamat - může dojít k obchodním válkám, místo vyšší inflace může dojít ke stagflaci, vyloučena není ani recese během roku. V takovém případě se S&P 500 může propadnout až k hladině 1 600 bodů," uzavřela nejednoznačný výhled na rok 2017 Subramanianová.