Víkendář - Dokud nepadne Rakka, Evropa od teroristů klid mít nebude

Takzvaný Islámský stát velmi rychle informoval, že je zodpovědný za útok v Berlíně. Snaha džihádistů co nejvíce vytěžit z této tragické události ukazuje, jak důležité je pro ně útočit na Německo. Tato země se totiž nachází v samém centru jejich evropské strategie a my bychom měli jasně pochopit, proč.



ISIS začal provádět teroristické útoky na Evropu v květnu 2014, když Mehdi Nemmouche zaútočil na židovské muzeum v Bruselu a zabil čtyři lidi. Stalo se tak více než rok poté, co byl vyhlášen Islámský stát v Iráku. A dlouho předtím, než koalice vedená Spojenými státy začala bombardovat ISIS v Iráku. Tomuto načasování je dobré věnovat velkou pozornost. ISIS totiž tvrdí, že terorismus v Evropě je odvetou za útoky, které proti němu provádí Západ. Řada lidí takové tvrzení bere vážně, ale to pouze posiluje džihádistickou propagandu. Jenže když například došlo v březnu k útokům v Bruselu, které si vyžádaly život 32 lidí, Belgie nebyla v boji proti ISIS nijak aktivní. ISIS má v Evropě mnohem významnější cíle než nějakou odvetu za koaliční útoky.



Pro ISIS je Evropa potenciálním významným zdrojem nových rekrutů a zároveň nebezpečím v případě, že evropské země budou i nadále držet pohromadě. Teroristické útoky tak mají za cíl vytvořit vnitřní pnutí a motivovat mladé muslimy, aby se přidali k džihádistům v Sýrii a Iráku. A v neposlední řadě mají ukázat, že západní demokracie jsou ve srovnání s džihádistickým kalifátem méněcenné. Hlavními cíli tak jsou Francie a Německo. U první země je důvodem její velká židovská a muslimská populace. Ty sice mezi sebou nemají ideální vztahy, ale stále ukazují, že mohou žít v jedné zemi. Německo je zase cílem kvůli své politice otevřených dveří vůči uprchlíkům ze Sýrie a Iráku. ISIS totiž prosazuje názor, že uprchlíci zrazují „pravou cestu“, kterou je kalifát.



Z Německa odešlo k ISIS minimálně 800 lidí a někteří z nich dosáhli na prominentní pozice. Podle řady názorů se o získávání rekrutů z této země stará muž jménem Mohammed Mahmoud, který se narodil v Rakousku a je veteránem džihádistické propagandy. Na počátku listopadu byl v městě Hildesheim zatčen radikál Abou Walaa, který je obviněn z toho, že organizoval nábor a přesun rekrutů k ISIS. Podobných operací už Německo zažilo více a s obžalovanými již probíhá soudní řízení. Hlavním cílem ISIS v Německu je podkopat politiku Angely Merkelové, která je otevřená vůči uprchlíkům. ISIS se proto snaží vybírat pro teroristické útoky právě uprchlíky.



Západní tajné služby už varovaly před aktivitami Emni, což je část ISIS, která se zaměřuje na organizaci teroristických útoků v zahraničí. Harry Sarfo, který se narodil v Brémách, vstoupil do ISIS v dubnu 2015 a Emni ho poslal zpět do Německa už po třech měsících výcviku. To spolu s výpovědí Sarfa u soudu ukazuje, že v ISIS roste frustrace z toho, že v Německu není na rozdíl od Francie schopen provést rozsáhlejší útoky. I přesto se ale množí hlasy proti politice Merkelové.



Už po listopadových útocích v Paříži jsem psal, že Evropa zůstane v ohrožení a iniciativa bude na straně ISIS až do chvíle, dokud nepadne jejich syrské centrum Rakka. Ta je místem, ze kterého jsou organizovány teroristické útoky v Evropě. Spojené státy se ale zasekly v Mosulu a Rusové „čistí“ Allepo, takže se zdá, že Rakka je zatím z hlediska ISIS v bezpečí. Pro Evropu je to špatná zpráva, pro Německo velmi špatná.



Autorem je profesor blízkovýchodních studií na pařížské PSIA, který je autorem řady knih o arabském světě.



Zdroj: Politico