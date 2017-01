Analytici v akci: Několik úžasně přesných předpovědí na rok 2016

Většina předpovědí vývoje na finančních trzích dopadá všelijak, jen ne úspěšně. Krátká paměť a pošetilost investorů ale způsobuje, že je o ně stále zájem. Na několika příkladech si ukažme, jak míra zbytečnosti čtení tržních předpovědí stoupá s přesností těchto predikcí.

Cena ropy vzroste na 80 USD za barel. Raymond James z Bloombergu si byl v červnu 2016 jistý, že když těžba ropy zkolabuje, nabídky ropy klesne. Zní to logicky. Dnes ale barel ropy stojí něco přes 50 USD, osmdesátka je stále daleko. Problémem podobných předpovědí je podle Barryho Ritholtze z Ritholtz Wealth Management víra v to, že lze přesně změřit omezení těžby, určit jeho vliv na nabídku a odvodit, jaký to bude mít vliv na ceny. Evidentně to není tak jednoduché.

Recese v roce 2016. Richard W. Rahn z Washington Post v lednu 2016 předpokládal, že centrální banky nezvládnou situaci, cena ropy bude volatilní a nadměrná regulace povede ke kontrakci. Problémem této předpovědi je podle Ritholtze fakt, že se autor nechá ovlivňovat emocemi. Rahn nesouhlasil s kvantitativním uvolňováním v Americe ani s vládními regulacemi, takže mu vyšlo, že budou znamenat recesi. "Ekonomická analýza ovlivněná politickou předpojatostí vede ke špatným názorům na investice," dodává Ritholtz.

Recese je na pořadu dne s pravděpodobností 81 %. Jeff Cox ze CNBC během roku připomínal, že v případě propadu ziskovosti amerických firem ve dvou kvartálech po sobě následovala podle analytiků z JPMorgan Chase recese v 81 % případů. Vycházeli z historických dat za posledních 115 let." Podle Ritholtze existují dva důvody, proč predikce nefungovala - při předpovědích dění v tak komplexním systému, jako je ekonomika, nelze vycházet z jedné proměnné, a navíc šlo při této predikci za záměnu korelace a příčinnosti.

V příštích 12 měsících je recese velice pravděpodobná. Možná není ani problém v tom, že se miliardáři Samu Zellovi na konci roku 2015 nezamlouval silný dolar, který nakonec v prvním půlroce po jeho předpovědi klesl. Problém tkví v tom, že když je někdo dobrý v jedné věci (a například v oblasti nemovitostí je Zell opravdu dobrý), nemusí být dobrý v předpovědích. Lidé ale mají pocit, že důvěryhodnost takové předpovědi je vyšší. "Miliardáři mají schopnost vydělat hodně peněz, ale bohužel nemají stejnou schopnost předpovídat recese," doplňuje Ritholtz.

Proč bude unce zlata stát 2 000 USD? Zlatí býci stále doufají v růst ceny žlutého kovu, a i když Indie a Čína jsou dlouhodobě (a vlastně už po staletí) čistými kupci zlata, ceně to evidentně nepomáhá tak, jak by si investoři představovali. Přes 1 375 USD za unci se letos cena nedostala.

Vzkaz z prezidentské debaty: Trhy se bojí Donalda Trumpa. "Wall Street se obává Donalda Trumpa jako prezidenta. Akcie v případě jeho listopadového vítězství mohou klesnout o 10-12 % a může dojít k propadu ekonomiky," psal Justin Wolfers v New York Times v září 2016 na základě "pečlivé analýzy reakcí finančních trhů během prezidentské debaty". I když se to vlastně ještě může stát, jde o další záměnu korelace a příčinnosti.

Rally indexu Dow skončí 23. března. Předpovědi s přesným datem nebo cílovou hodnotou (tuto konkrétně pronesl Adrien Day pro CNBC v polovině února 2016) si přímo říkají o nenaplnění. Ve skutečnosti jsou mezi investory podobní šarlatáni mnohem oblíbenější než někdo, kdo přizná, že budoucnost se nedá předpovědět.

Všechny podobné prognózy jsou podle Ritholtze pouhým marketingovým cvičením. Ty špatné jsou většinou zapomenuty, a když někdo náhodou něco trefí, je z něj investiční guru. Odpovědí Ritholtze jsou jeho vlastní předpovědi na rok 2017, které pojal jako ukázku absurdnosti (a doporučuje to všem, kteří se o něco podobného pokoušejí). Namátkou:

Dow : Nemám páru.

: Nemám páru. S&P 500 : Mluvíte se mnou?

: Mluvíte se mnou? HDP : Více H, méně D.

: Více H, méně D. Inflace : Nějaká "flace" bude.

: Nějaká "flace" bude. Ropa : Kluzká.

: Kluzká. Zlato : Září!

: Září! Růst ekonomiky Číny : 中國哲學書電子化計劃

: 中國哲學書電子化計劃 Evropské státní dluhy : $%^&*!

: $%^&*! Nezaměstnanost: Ano, nějaká určitě bude.

Tohle je nejpřesnější tržní předpověď na rok 2017