Doufejte, že se Amazon nepustí do firem, do kterých jste investovali

Co je vlastně Amazon za firmu? Pokud řeknete, že to je online prodejce knih, tak jste hodně zaspali. Asi tak deset let. Odpověď na položenou otázku je trochu složitější a začal jsem o ní přemýšlet, když jsem na počátku roku zvažoval investici do této akcie. Ohledně atraktivity této investice jsem dospěl k názoru, že hodně záleží na tom, jakou trpělivost daný investor má. A ohledně samotné firmy jsem nyní přesvědčen, že jde o určitou variaci na společnost Apple. I Amazon totiž mění řadu jiných firem a odvětví a její nové oblasti podnikání mohou být v budoucnu hodně ziskové.



K tomu všemu mě navedl jeden zajímavý zážitek. Koupil jsem si dva televizory od místního prodejce. Nejdříve jsem ale za pomoci aplikace Amazon Price Check porovnal ceny v různých obchodech a právě u toho místního byly o pár dolarů levnější, takže jsem šel tam. Pak jsem ale chtěl koupit ještě držák na televizor a ten prodával Amazon za 40 dolarů, zatímco v obchodě byl za 100 dolarů. Koupil jsem tedy ten levnější. A tím se dostávám k té zajímavější části příběhu.



Držák mi doma ležel asi tři měsíce, protože jsem si stále namlouval, že najdu čas a pověsím si ho sám (znáte to, jak to s podobnými pracemi chodí). Když už bylo jasné, že k tomu nedojde, zašel jsem k místnímu prodejci zeptat se na to, zda by mi držák neupevnil. Cena by ale dosáhla 399 dolarů, což bylo stejné jako cena samotné televize, a to moc smysl nedávalo. Začal jsem hledat na Googlu a čekal jsem, že se dostanu na nějaké specializované stránky. Jaké ale bylo mé překvapení, když jsem zjistil, že existuje služba Amazon Home Services. Tam jsem mohl objednat pověšení televizoru za 69 dolarů. To není jen o trochu levnější než cena nabízená v obchodě, to je pouhých 20 % z té ceny!



Službu jsem objednal, a když jsem poté s řemeslníkem hovořil, řekl mi zajímavou věc. Denně pověsí pět až deset televizorů, smlouvu má s několika společnostmi. Ty požadují různé ceny – od 69 dolarů až po 400 dolarů. On sám od nich dostává odměnu vždy stejnou a práce je také stále stejná. Z toho je zřejmé, jak obrovský potenciál má Amazon jako konkurent v této oblasti. Předpokládám, že podobně neefektivní trh bude nakonec Amazonem zefektivněn tak, jako se tomu stalo jinde. Zde to navíc tuto společnost mnoho peněz nestojí, protože nemusí mít zásoby a velké investice, jen dává dohromady poptávku a nabídku po službě. A Amazon i zde používá svou enormně velkou klientskou základnu.



Amazon je vlastně takový inkubátor, který je schopen financovat sám sebe a který nemá slitování s konkurencí. Nejsem si moc jistý tím, co je dnes jádrovým podnikáním této firmy či jak bude vypadat za delší dobu. Jen doufám, že se nikdy nezakousne do něčeho, do čeho jsem investoval já sám.



Autor: Barry Ritholtz, investor



Zdroj: Bloomberg