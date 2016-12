Nejvíc letos zbohatl Buffett. A nejvíc po prohrané sázce na Clintonovou

Nebylo by to bilancování konce roku, nezastavit se u ikony fundamentálního investování do akcií. Věhlasný investor Warren Buffett v roce 2016 zbohatl nejvíc z amerických miliardářů i milionářů. A paradoxně nejvíc v období po prohře Hillary Clintonové v prezidentských volbách, na kterou vsadil a kterou podporoval. Dobře, co mu přineslo zisky?

Majetek Buffetta v roce 2016 narostl o 12 miliard amerických dolarů. To je nejvíc mezi americkými boháči jak podle údajů Bloomberg Billionaires indexu tak podle Forbesu. Zatímco index S&P 500 letos přinesl zhruba 9 procent, akcie Berkshire Hathaway zpevnily o více jak 20 procent.

Samotné jmění Buffetta letos vzrostlo o 19 procent na 74,1 miliardy dolarů podle dat Bloomberg, o rovnou pětinu na 74,2 miliardy dolarů pak podle Forbesu. Celosvětově je druhým nejbohatším mužem po Billu Gatesovi.

Tak nezdržujme statistikou: na čem zbohatl? Především na třech sázkách. Na aerolinky, na finance, na media - a nějaké to jídlo.

Listopadové regulatorní hlášení jeho Berkshire překvapilo mnohé po zjištění, že Buffett investoval do United Airlines, kromě toho do United Continental Airlines, American Airlines, Delta Airlines a také Southwest Airlines. Akcie uvedených aerolinek za poslední tři měsíce zpevnily o zhruba 35 % u United Airlines, o dvě procenta méně u Southwest Airlines, o více jak čtvrtinu u Delty. A podobně, přes 25 %, přidal dílčí index aerolinek proti zhruba 4 % u indexu S&P 500.

Ve financích bylo Buffettovým zásadním a rozvážných kouskem ponechání si podílu ve skandálem zmítané americké bance Wells Fargo. Podvody se získáváním klientů, propuštění 5300 zaměstnanců, revize všeho od roku 2011, hrozba pokut a dalších vyšetřování. Jenže akcie Wells Fargo sice propadly, ale za poslední tři měsíce zpevnily o řádově čtvrtinu hodnoty. Jen jako mandlička na vánočce pak vypadá drobný podíl (ale jsou bezmála 3 % drobné?) v Goldman Sachs. Ta zhodnocením z amerických prezidentských voleb vzešla jako vítěz díky očekáváním uvolnění regulace bank pod Donaldem Trumpem. A dvouciferné jsou také zisky dalších finančních investic Buffetta: American Express, US Bancorp, M&T Bank.

Do třetice: média. V roce 2014 koupil podíl v Charter Communications, v roce 2016 titul zhodnotil o 45 procent. A co jídlo? O více jak pětinu za rok 2016 zhodnotila jedna ze známých buffettových akvizic jménem Kraft Heinz.