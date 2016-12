Rychlý přehled hlavních událostí r. 2017

Agentura Bloomberg sestavila rychlý přehled hlavních či nejdůležitějších očekávaných událostí roku 2017.- Donald Trump 20. ledna složí prezidentský slib a oficiálně tak vstoupí do svého úřadu- 17.-20. ledna proběhne Světové ekonomické fórum v Davosu- Finsko zahájí experiment výplaty 2 000 nepodmíněných dávek pro nezaměstnané ve výši 560 EUR /měsíčně- v účinnost vejde protikuřácký zákon ve Francii- Basel Committee on Banking Supervision by měl dokončit změny kapitálových pravidel- setkání ministrů zahraničí v Paříži na téma Izraelsko-Palestinských vztahů- šéfka Fedu Yellenová představí první ze dvou zpráv Kongresu Intercontinental Exchanhe, která provozu zlatou burzu v Londýně zahájí obchodování se zlatými futures kontrakty v USA- britská premiérka Theresa May by měla aktivovat "článek 50" lisabonské smlouvy o odstoupení země ze svazku EU- parlamentní volby v Holandsku (začátek 15.3.)- ChemChina by měla dokončit převzetí Syngenty za 43 mld. USD - Hong Kong bude volit nového starostu- SpaceX by měla poprvé vypustit nejsilnější raketový nosič od dob Saturnu V s názvem Falcon Heavy- Samsung by měl představit nový Galaxy S8- India Post by měla spustit vlastní bankovní systém- ECB by měla začít omezovat svůj program QE snížením objemu na 60 mld. EUR měsíčně- první kolo francouzských prezidentských voleb (23. dubna) - 2. a 3. kolo o 2 týdny později- Indie zavede DPH - schůzka G7 na Sicílii. První pro DonaldaTrumpa- prezidentské volby v Íránu (19. 5.)- jihokorejský deadline pro možnost odvolání skandalizované prezidentky Park Geun-hye. Vypsání nových voleb během 2 měsíců- zrušení poplatků za roaming v rámci EU- zveřejnění bankovních stress testů v USA- 50. výročí tzv "šestidenní války" v Izraeli- IPO společnosti Spotify- 150. výročí vzniku Kanady- setkání G20 v Hamburku (7.-8.7.)- 21. července je deadline pro náběh tzv. Volcker rupe v USA- nejdřívější možný termín pro začátek voleb v Německu (27. srpna), tradičně volby začínají až v září- volby v Keni- začátek pravidelných výročních cvičení ruské armády v západních oblastech- katalánské referendum o osamostatnění od Španělska- začátek soudního procesu se 6 obchodníky obžalovanými z manipulace se sazbami Euribor- začátek norských parlamentích voleb (11. září) Apple by měl představit novinky ro další sezónu- výroční setkání Světové banky a MMF ve Washingtonu- čínský prezident Xi Jinping by měl zúžit seznam možných nástupců v rámci výročního kongresu strany- Singles Day v Číně (11. listopad) = světově největší online shopping day- volby na Novém Zélandu- lídři Asia-Pacific Economic Cooperation se sejdou ve Vietnamu- deadline pro vyhlášení nových prezidentských voleb v Jižní Koreji- prezidentské volby v Jižní Africe- thajská chunta přislíbila předání moci nově zvolenému parlamentu