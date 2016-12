Nová jaderná elektrána v Jaslovských Bohunicích půjde zřejmě k ledu. Zatím

Nový projekt jaderného zdroje v Jaslovských Bohunicích půjde na jistý čas k „ledu“. Slovenská média citovala vyjádření Petra Žiga, ministra hospodářství, který uvedl, že při současných cenách elektřiny na trzích se projekt nové jaderné elektrárny momentálně nevyplatí. Ve společnosti, která má projekt na starosti, má podíl česká energetická společnost ČEZ.



Podle slovenských médií má projekt nové jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích na starosti Jaderná energetická společnost Slovenska (JESS). V ní má 51procentní podíl slovenský stát prostřednictvím státní akciové společnosti JAVYS, zbytek akcií vlastní česká energetická společnost ČEZ. O vstup do projektu se už ale zajímala ruská společnost Rosatom a čínská China General Nuclear Power Corporation. Podle online deníku pravda.sk neevidují slovenské úřady v současné době nějaký nový zájem o vstup do projektu.



„Když se rozhodlo ve vládě v roce 2009 o tomto projektu, jeho návratnost byla díky dražší elektřině na světových trzích úplně jinde než je dnes. My v této chvíli konzultujeme s českou stranou, se společností ČEZ, jak se postavit k tomuto projektu. Možná bude tento projekt na čas zmrazen a počkáme si na lepší ceny elektřiny, aby měl i návratnost. Nemůžeme přece dělat projekt, který nemá ekonomickou návratnost. v roce 2020 už mohou být ceny elektřiny úplně jinde, a také může zlevnit i technologie, "citoval online deník pravda.sk ministra hospodářství Žigu.



Podle něj bylo správné pustit se do takového projektu. „Výstavba takové jaderné elektrárny trvá deset možná patnáct let. Víme, že životnost jaderné elektrárny V2 v Jaslovských Bohunicích bude do roku zhruba 2035. Musíme se tak připravit na to, abychom ji věděli nahradit nějakým jiným zdrojem, "dodal Žiga. Ministr dodal, že stav na trhu jaký v současnosti je, předurčuje, že zájem o vstup nového investora do projektu nové jaderné elektrárny nebudí u investorů zatím žádný zájem. „Jelikož jsme se vyjádřili, že garanci výkupní ceny elektřiny nedáme, tak to nemá ekonomický základ pro jakéhokoliv nového investora, "konstatoval Žiga.



Projekt nové jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích již získal od slovenského ministerstva životního prostředí kladné stanovisko v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Ministerští úředníci navrhli investorovi postavit v Bohunicích jeden jaderný reaktor generace III + s maximálním čistým instalovaným elektrickým výkonem do 1 700 megawattů. Podle investičního záměru, který byl posuzován v procesu EIA, by se mělo začít s výstavbou nové jaderné elektrárny v roce 2021. Do trvalého provozu by měla být elektrárna uvedena v roce 2029. Živnost je naplánována na 60 let. Výstavba bohnické elektrárny by si měla vyžádat od 4 do 6 miliard eur.