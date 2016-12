Rozbřesk – Cena ropy v závěru roku roste, trh vyhlíží setkání producentů 13. ledna

V samotném závěru roku 2016 vzrostla cena ropy Brent k 57 USD/barel a ropa se tak stala jedním z nejlépe performujících trhů posledních 12-ti měsíců. Ve srovnání s koncem loňského roku jde zhruba o 50% nárůst a zároveň se jedná o nejvyšší hodnoty od července 2015. Samozřejmě platí, že cenám v posledních době pomáhá zejména již mnohokrát zmiňovaná dohoda producentů na omezení těžby, která by měla vstoupit v platnost úderem sobotní půlnoci.

Připomeňme, že schůzka OPECu a ostatních producentů ropy, která se odehrála 10. prosince jen potvrdila býčí signály, jež zazněly již na konci listopadu. Neboli příspěvek k omezení produkce ze strany těžařů mimo OPEC by měl sice dosáhnout 558 tisíc barelů denně což však významné množství. Hlavní podíl na snížení by mělo mít Rusko - 300 tisíc barelů denně. Celkově by se tedy globální produkce ropy měla od ledna 2017 dle dohody na šest měsíců snížit až o 1,8 miliónu barelů denně s tím, že dohoda může být v případě potřeby dále prodloužena.

Neboli pokud (kartelový) těžaři dohodu skutečně dodrží, tak by globální produkce měla klesnout zhruba o 2 %. To by mělo stačit na posun trhu do deficitu i přesto, že se v mezičase poněkud zmátořila produkce ropy v Libyi (jež má z dohody spolu s Nigérií výjimku). Postupné odbourávání zásob by následně mělo znamenat i tlak na růst cen ropy, i když vzhledem k jejich rekordní úrovni by neměl být nijak silný. V současnosti trh například vidí dlouhodobé ceny ropy (na asi 5 let) v blízkosti 60 USD/barel. I tato “rovnovážná cena” se samozřejmě mění, nicméně sama dohoda OPECu by na ní zásadní vliv mít neměla.

Prostor pro další růst cen ropy (na spotovém trhu) by ale měl být relativně omezený. Lze očekávat, že na počátku roku bude trh zohledňovat to, že by dohoda mohla být dodržována, a to může ceny ropy tlačit k šedesátidolarové hranici. K tomu může pomoci i schůzka “komise” monitorující dodržování dohody, jež by se mohla konat již 13. ledna (jsou v ní zastoupeny Kuvajt, Alžírsko, Venezuela, Rusko a Omán). Zejména na Rusko se přitom soustředí velká pozornost, neboť v minulosti mělo s dodržováním podobných dohod zřejmé problémy. Případné známky toho, že těžaři tak úplně dohodu nedodržují ani tentokrát, pak mohou náladu na trhu rychle změnit. Zejména pokud bude dál růst aktivity amerických těžařů “břidlicové ropy”, jejíž produkce se patrně již v lednu stabilizuje a během roku 2017 půjde vzhůru...

FOREX

V nelikvidním svátečním obchodování jak zlotý, tak forint oslabily, přičemž depreciaci těžko přiřadit nějaké konkrétní události a tudíž jim ani nelze přikládat větší význam.

Dnes bude ale zveřejněn bleskový odhad polské inflace za prosinec. Očekáváme meziroční růst cen o 0,3 % (s rizikem 0,4 %). Meziměsíčně ceny asi rostly o 0,1 %. Hlavním důvodem akcelerace meziroční inflace jsou vyšší ceny potravin a pohonných hmot. Inflace by měla dále zrychlit i v novém roce a do března by se mohla vyšplhat až na 0,8 %, což by mělo pomáhat se stabilizací kurzu zlotého



Kurz eurodolaru ve vysoce nelikvidním obchodování včera nečekaně vystřelil nad 1,06, přičemž k neobvyklému výkyvu nelze přiřadit žádnou konkrétní událost. Pravda, dolar nemohl mít radost z amerických dat - konkrétně pak obchodní bilance za listopad, která naznačuje, že výkon amerického zahraničního obchodu v posledním čtvrtletí roku byl opravdu bídný a s ním půjde ruku v ruce i nevalný růst. Náš běžící odhad pro růst americké HDP se přitom dále snížil a ukazuje na to, že růst ve čtvrtém čtvrtletí by mohl být nižší než 1 %.

S ohledem na nízkou likviditu a včerejší zkušenost se skokovým posílení eura může být konec roku poměrně veselý. Z dat pak trh mohou zaujmout dílčí zprávy o inflaci v eurozóně a také podnikatelská nálad z Chicaga.