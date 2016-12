Restrukturalizace společného podniku BP a Rosněftu změnila akcionářskou strukturu německých rafinérií

Ruský energetický koncern Rosněfť bude přímým akcionářem ve třech německých rafinériích. Může za to dohoda mezi Rosněfťem a britským koncernem British Petroleum o restrukturalizaci společného podniku v Německu.



Ruská ropná společnost Rosněfť a britský koncern BP potvrdily, že dokončily proces zrušení a restrukturalizace svého společného rafinérského a petrochemického podniku Ruhr Oel GmbH (ROG) v Německu s účinností od 1. ledna 2017. Výsledkem restrukturalizace společného podniku bude to, že Rosněfť se stane přímým akcionářem ve třech německých rafinériích a zároveň zvýší svůj podíl v těchto firmách.



V rafinérii Bayernoil zvýší Rosněfť svůj podíl z 12,5 procenta na 25 procent, v rafinérii Miro z 12 procent na 24 procent a v rafinérii PCK z 35,42 procenta na 54,17 procenta. Britská ropná firma BP se stane stoprocentním vlastníkem rafinerie Gelsenkirchen a firmy DHC Solvent Chemie.



Výsledkem restrukturalizace společného podniku ROG je to, že firmě Rosněfť bude patřit více než 12 procent rafinérské kapacity v Německu. Společnost se tak stane třetí největší rafinérskou firmou na německém trhu.

Zdroj: Reuters