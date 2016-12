Ruský botnet krade miliony dolarů denně

Sofistikovaně naprogramovaná soustava webových automatů řízená z Ruska dokáže podle informací americké kyberbezpečnostní společnosti WhiteOps simulovat na 300 milionů "zhlédnutí" on-line inzerátů denně, což inzerenty připravuje každý den až o pět milionů dolarů.

Operace Methbot, jak IT odborníci z White Ops akci nazvali podle odkazů na metamfetaminy, je dosud zřejmě nejpropracovanějším podvodným systémem sestrojeným za účelem okrádání zadavatelů on-line reklamy. Ti platí za to, že jejich reklamy zhlédnou lidské bytosti, ale netušili, že ve skutečnosti jsou obětí masivního podvodu.

Vysoká úroveň znalosti jak programování samotného, tak prostředí on-line reklamy by leckoho mohla svést k myšlence, že za akcí stojí přímo Kreml. To však Michael Tiffany, výkonný ředitel firmy White Ops, odmítá. "Nevidíme žádné známky zapojení státu, vypadá to spíš na soukromou zločineckou skupinu," řekl v rozhovoru pro americkou televizi CNBC. "Autoři však znají prostředí on-line reklamy zevnitř a zcela dokonale," řekl. "To vyžaduje vysokou míru odbornosti v několika oborech najednou."

Podle Tiffanyho funguje podvod tak, že využívá styčné plochy v anonymním kontaktu mezi zadavateli a prodejci reklamy. Tato styčná plocha má podobu burzy, jež k sobě zadavatele a prodejce přiřazuje rychlostí milisekund. Falešný prodejce se vmísí mezi reálné prodejce a předstírá, že má klienty (provozovatele webů) se stovkami milionů zhlédnutých stránek. Ve skutečnosti tyto stránky "navštěvuje" pouze soustava kybernetických robotů.

Jediným zdrojem zprávy o existenci mamutího podvodu s internetovou reklamou je zatím právě firma White Ops. Pro naprostou jistotu si budou zadavatelé reklamy muset počkat na ověření ze stran konkurenčních firem, případně úřadů.

