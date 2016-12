Máte v garáži starého favorita? Od nového roku z něj bude veterán!

"Je to jednoduchý auto, na provoz super. Náhradní díly za pár korun," poukazuje na výhody svého auta Bohuslav Vodseďálek. Pokud máte v garáži Škodu Favorit i vy a byl vyrobený v roce 1987, pak jste od Nového roku vlastníky skutečně přenádherného veterána.

Jedním z těch šťastných je i pan Vodseďálek z Liberce. Neobyčejně zachovalého favorita si koupil před sedmi lety. "Za deset tisíc. Potřeboval jsem jezdit a auto bylo v pěkným stavu. Je to původní verze, který se dělal jako první," dodal majitel.

1. července 1987 vyjel z bran boleslavské automobilky první Favorit. Ještě v tomto roce se jich vyrobilo 171 kusů. Petr Hrdlička na příkaz komunistické vlády dokázal vůz vyvinout v rekordním čase 2,5 roku. "Štrougal říká: 'Prostě to budeš předvádět ty a budeš to předvádět Husákovi! On neví, která bije'," vyprávěl před lety Hrdlička.

"Lidi nocovali v mototechnách. Dělaly se pořadníky, první verze stála kolem 80 tisíc korun," uvedl Libor Kucharski, zakladatel Retro Auto Muzea Strnadice. To představovalo 28 tehdejších průměrných platů. Na dnešní dobu to bylo tedy auto za nějakých 800 tisíc.

"Byla to první škodovka s předním pohonem, taky měla karoserii navrženou mistrem Bertonem," vypočítal mluvčí Technického muzea v Liberci Petr Kumpfe. Tedy ve slavné italské karosářské firmě, která je podepsaná třeba za vzhledy Ferrari nebo Lamborghini.

A i když zanedlouho první z Favoritů poskočí do kategorie veteránů, vlastnictví takového auta zatím z nikoho velkého boháče ještě neudělá. "Myslím si, že se tím nijak výrazně nezhodnotí. Favoritů je na trhu pořád ještě hodně," domnívá se Kumpfe.

Podle ministerstva dopravy je jich v Česku registrováno 737 000. To proto, že se vůz vyráběl dlouhých 8 let. I přes nedokonalosti, které tohle auto mělo, bylo pro českou firmu odrazovým můstkem mezi světové automobilky.