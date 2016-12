Malinká firma, 60 % rally a stále vysoký dividendový výnos

V pokrizových letech byly akcie menších společností často hodně v kurzu. Podobně se vyvíjí i rok 2016. Zatímco akcie s velkou kapitalizací z indexů S&P500 (SPX) a Russell jsou letos asi na 10% návratnosti, akcie s malou kapitalizací už dosáhly 20-25% návratnosti. Z dlouhodobého hlediska se většinou hovoří o tom, že menší společnosti sebou nesou větší riziko a tudíž musí nabízet i vyšší návratnost. Vše je tedy v pořádku, svět se nám chová podle našich modelů.



Vedle toho ale může na americkém trhu hrát významnou roli to, že rozdělení na malé a velké společnosti může sloužit jako měřítko exponovanosti na domácí americkou ekonomiku. I nyní se obecně čeká, že USA si povedou znatelně lépe, než zbytek (vyspělého) světa a těží z toho tudíž zejména menší společnosti, které obvykle živí hlavně domácí trh.



Nechme nyní stranou otázku, nakolik má letošní zimní rally stojící na snech o trumponomii pevné nohy a podívejme se na tři tituly, které v sobě kombinují právě malou velikost a zároveň vyšší dividendový výnos. Investor Brian Stoffel na stránkách Fool.com vybral výrobce pelet, společnost poskytující zdravotní péči a firmu, která se pohybuje v reklamním byznysu. Dnes se věnujme té první – společnosti Enviva Partners.



Enviva Partners – peletová královna



Jde o největší firmu na světovém trhu s peletami, který díky evropským hráčům prošel významnou změnou. Evropské elektrárny se totiž na základě snah o snížení emisí snaží přejít k alternativním zdrojům energie a jedním z nich jsou právě pelety. Poptávka se tak během roku více stabilizuje a významným zdrojem jejího naplnění je pak americký jihozápad a právě společnost Enviva. Jak je zřejmé z grafu, konec roku 2015 a rok letošní přinesly akcii nával investičního optimismu, takže o nějaký úplně ignorovaný investiční příběh určitě nejde.





Zdroj: FT



Dividendový výnos Envivy ale i přes popsanou rally dosahuje stále velmi vysokých 7,9 %. Jak ukazuje druhý z výše uvedených grafů, v letošním roce se sice čeká, že tržby společnost klesnou, ovšem v roce 2017 už by měly znatelně růst. Jinak řečeno, nějaká dlouhodobější stagnace, či dokonce očekávaný úpadek takto vysoký dividendový výnos pravděpodobně nevysvětlí. Co vysoké riziko?



Pokud budeme riziko soudit na základě vývoje toku hotovosti, žádný šok se také nekoná. V roce 2015 firma zvýšila provozní tok hotovosti z 29 milionů dolarů na 66 milionů dolarů a její investice dosáhly asi 10 milionů dolarů. Dosavadní letošní čísla ukazují na další znatelné zlepšení a vyplácené dividendy by se měly pohybovat znatelně pod volným tokem hotovosti.



Letos si tedy tato akcie připisuje téměř 60 % a není divu – i současný dividendový výnos je hodně vysoký a alespoň na první pohled se nezdá, že by odrážel nějaké očekávané zhoršení hospodaření společnosti, či do očí bijící problémy a rizika. Hovoříme ale samozřejmě o mikrospolečnosti s úzkým zaměřením (a tudíž vyšší zranitelností) a to samo sebou snižuje ochotu investorů k peletovým dobrodružstvím. Oběd zadarmo to tedy není, ale jde o zajímavou kombinaci.

(Foto: Enviva)