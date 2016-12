Wolf: Čína tiskem peněz udržuje systém při životě, optimismus v USA je příliš vysoko

Hlavní ekonom Financial Times Martin Wolf v rozhovoru pro FT Video uvedl, že rok 2016 nebyl po ekonomické stránce špatný a vývoj dokonce zhruba odpovídal tomu, co se na jeho počátku očekávalo. Šok ovšem přišel ze strany politiky a nyní čekáme, jak se tento šok projeví na ekonomice v roce 2017. „Finanční krize lidi zmátla a vzala jim důvěru v odborníky. Začali se tak stále více obracet na neodborníky, včetně lidí, kteří využívají zlobu a frustraci ve společnosti,“ říká Wolf.



Ohledně vývoje v Číně se Wolf domnívá, že tamní vláda „je schopná udržovat systém při životě, pokud bude i nadále tisknout peníze a navyšovat dluhy“. Přesně to také činí, ale ani tato politika nezabrání dalšímu zpomalení tempa růstu čínské ekonomiky. To se bude podle ekonoma v roce 2017 pohybovat mezi 5 – 6 %.



Vývoj v Číně se bude v určitých rysech podobat tomu, co jsme prožili před poslední finanční krizí na Západě. To znamená, že řešení problému se bude i v Číně neustále oddalovat, o to větší silou se ale tyto problémy projeví v budoucnu. V tuto chvíli ale není podle Wolfa možné říci, kdy k tomu dojde. Čekat tak můžeme ještě roky.



Pokud eurozóna dosáhne v příštím roce mírného růstu ve výši 1 – 1,5 %, bude to podle ekonoma velmi dobrý výsledek. „Rizik je mnoho, částečně vycházejí z politiky. Několik ekonomik bude v útlumu či poklesu po delší dobu a bude stále těžší se s tím politicky vypořádat. Právě z toho pramení velká rizika,“ domnívá se Wolf.



K vyššímu růstu inflace ve světové ekonomice podle ekonoma nedojde, protože tam stále existuje nedostatečná poptávka. Jiná je situace ve Spojených státech, kde dojde „k opravdu velké fiskální expanzi“. Zároveň sice dojde ke zvednutí sazeb a posilování dolaru, ale i tak proběhne posun k vyšší inflaci. Přílišný optimismus ale není namístě: „Je naprosto nerealistické domnívat se, že americká ekonomika může dlouhodobě růst tempem 3 – 4 % ročně. Brání tomu vývoj na straně produktivity. Krátkodobě ale růst může takového tempa dosáhnout,“ míní Wolf. Svět doufá, že z americké ekonomiky se v roce 2017 stane tahoun globálního růstu a podle Wolfa je na takovém scénáři založena celá myšlenka Trumponomie.



Rozvíjející se země, které budou čelit oslabování své měny k dolaru a které zároveň mají vysoké dolarové zadlužení, budou v roce 2017 čelit vážným problémům. Dobře by se naopak mělo vést zemím, které vyvážejí do USA, a částečně by to mělo platit i o Číně. Indie podle ekonoma bude schopna i v roce 2017 dosahovat rychlého růstu, i když probíhající „demonetizace je velmi chaotická“. Země jako Brazílie se už vypořádaly s negativním tlakem nižších cen komodit, ale „přílišným optimismem“ u nich Wolf podle svých slov netrpí. K obchodní válce podle ekonoma v roce 2017 nedojde: „Nikdo to nechce, jsou tu globální společnosti, které chtějí volný obchod a mají vazby na Trumpovu vládu.“



Zdroj: FTVideo