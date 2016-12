Čína chystá obří železniční projekt za 503 mld. USD - 30 000 km do r. 2020

Čína představila ambiciózní plán na podporu své ekonomiky počítající s výrazným rozvojem vysokorychlostní železniční sítě v zemi. Plán s rozpočtem kolem 3,5 biliónu juanů = cca 503 mld. USD počítá do roku 2020 s vybudováním cca 30 000 km vysokorychlostní železniční sítě, jež by pokryla spojení mezi 80% velkých měst. Takové navýšení by představovalo zhruba zdvojnásobení stávajícího stavu během pouhých 5 let.Vybudováno by mělo být také cca 3 000 km městských železničních sítí.Na konci roku 2015 měla Čína k dispozici cca 121 000 kilometrů železnic, z čehož cca 19 000 bylo lze považovat za vysokorychlostní.Pro srovnání USA měly na konci r. 2014 celkem 228 000 km železnic.Čínská vláda oznámila, že vítá případné nabídky soukromých investorů na případné participaci na realizaci výše uvedeného plánu.Zpráva podpořila veřejně obchodovatelné akcie firem, jež by se na realizaci plánu měly dodavatelsky podílet jako například válcoven CRRC nebo stavební China Railway Construction a některých dalších.Vláda je údajně připravena náležitě upravit plánované jízdné, aby byla zajištěna finanční životaschopnost celého projektu.