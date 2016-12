US břidlice slibují, že v r. 2017 nebudou hýřit. Peněz bude víc, ale především na průzkum

US břidlicoví těžaři mají za sebou složitý rok, který byl ve svém úvodu ve znamení propadu cen ropy na 12letá minima a později oživení cen a zimní dohody OPECu a hlavních nečlenů na snížení celkové produkce. Cena ropy se od únorového minima zvedla o cca 100%.Aktivita US břidlic je na konci roku nejvyšší od letošního ledna nicméně drtivá většina těžařů uvádí, že nehodlají v novém roce reagovat příliš silně na oživení cen a nebudou překotně zvyšovat své výdaje.Podobný náhled má většina sektorových analytiků, kteří vesměs očekávají velmi disciplinovaný a racionální přístup k dalšímu cenovému vývoji.Podle analytiků Citigroup by skokový růst aktivity přišel patrně až při úrovních cen kolem 70 USD za barel. Při této úrovni by US produkce mohla růst až o 1 milión barelů denně. Při cenách kolem 60 USD by růst byl zhruba poloviční. Aktuálně USA produkují kolem 8,8 mbd přičemž zhruba polovina připadá na břidlicové těžaře.Podle indexu agentury Bloomberg sledujícího vývoj akcií 57 nezávislých US ropných těžařů si tito v tomto roce polepšili o plných 72%. V průměru je pro výsledky těchto firem pro letošek očekávána ztráta na úrovni 1,48 USD na akcii. V příštím roce by mělo dojít ke zlepšení směrem ke ztrátě na úrovni 35 centů na akcii přičemž pro pětici největších firem z oboru se již očekává zisk.Podle dostupných statistik růst cen ropy způsobuje první rozšiřování kreditních linek pro těžební společností po 24 měsících jejich zužování. Objem kreditních linek sjednávaný vždy jednou za 6 měsíců se zvýšil o 5% na cca 30,3 mld. USD . Objem dostupných úvěrů se v posledních 3 kolech snížil až o 40%.

Podle analytiků společnosti Raymond James US ropní producenti v roce 2017 zvýší své kapitálové investice až o 30% především do průzkumu nových nalezišť a někteří počítají dokonce s růstem samotné produkce.





