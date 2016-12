Pro které akcie z S&P 500 byl rok 2016 skutečně tragický?

Mnoho lidí s blížícím se silvestrem začíná bilancovat poslední rok. Často se objevuje názor, že se rok 2016 ne úplně nepovedl. Některé zarmoutily další teroristické útoky napříč světem, jiné úmrtí zpěváků Davida Bowieho a Prince, další skupinu lidí malichernosti jako nový tvar bonboniéry Toblerone. Emoce vyvolávaly velké politické změny na Západě – zejména brexit a vítězství Donalda Trumpa dokázaly dokonale rozdělit společnost nejen v Británii a USA. Kdo budou ale letošní skuteční poražení na akciových trzích, konkrétně těch amerických?

Rok 2016 přinesl po vítezství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách pro některé nečekaný růst amerických akciových indexů. I když někteří analytici už teď varují, že opojení Trumpem nemusí dlouho trvat, anebo že současná rally nemá s americkou politikou vůbec nic společného, nedá se upřít, že jak index S&P 500, tak tradiční Dow Jones Industrial Average jsou na historických maximech – S&P 500 se dokonce blíží významné psychologické hranici 20 tisíc bodů.



Nejhorší akcie za letošek v indexu S&P 500



Zdroj: Bloomberg



Některým titulům však rok nevyšel. I když akcií, které v rámci indexu S&P 500 odepisovaly, je těsně před koncem roku 2016 přes stovku, zaměříme se jen na tři na tři významné tituly, které jsou v „top 10“ nejhorších.



First Solar



Společnost First Solar je, co se týče ztráty hodnoty akcií od začátku roku, v rámci indexu S&P 500 na nelichotivém druhém místě. Od začátku roku totiž cenné papíry společnosti utrpěly ztráty přes -50 procent.



Za špatným výsledkem společnosti vyrábějící solární panely je hlavně narůstající soutěž v jejím odvětví, menší poptávka v Číně, ale například i regulace ve Spojených státech a nejistota ohledně státní podpory zelené energie pod budoucí administrativou Donalda Trumpa. Investory nedokázala přesvědčit ani ohlášená restrukturalizace společnosti a zrušení až čtvrtiny pracovních míst.



TripAdvisor



-43 procent si za letošek odepsaly akcie TripAdvisoru, internetové služby umožňující vyhledávání ubytování. Je to jednak kvůli nové konkurenci v podobě stránek jako Expedia nebo Trivago, ale také kvůli Airbnb, službě, jež umožňuje majitelům pronajmout své nemovitosti přes internet dalším lidem, většinou za atraktivnější sazby, než v hotelu. Airbnb možná v roce 2017 provede IPO.



Allergan



Šestým nejhorším titulem na seznamu S&P 500 je farmaceutická společnost Allergan. Na začátku dubna jí totiž nakonec nekoupila jiná farmaceutická společnost Pfizer, když nová pravidla amerického ministerstva financí společnostem znemožnila výrazným způsobem ušetřit touto fúzí na daních.



Slabší výsledky za třetí kvartál poslaly akcie společnosti dále dolů, a když vyhrál americké volby Trump, který se mnohokrát v kampani postavil za uvolněnější regulaci farmaceutického průmyslu, cenné papíry Allerganu se nadechly jen na pár dní.