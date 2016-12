12.h - Evropa lehce oslabuje, dolar silně oslabuje, ropa vyčkává, BCPP v červeném pod vedením Erste

Evropské akciové trhy v průběhu dnešního dopoledne lehce oslabují a ustupují tak ze svých historických maxim. Silný růst eura tlačí na hlavní exportéry, nedaří se opět bankovnímu sektoru. Italský ministr financí uvedl, že proces rekapitalizace BMPS by měl začít během 2-3 měsíců. V minusech jsou akcie v sektoru těžby a zpracování základních surovin po zprávách, že Čína hodlá zpřísnit podmínky zahraničních investic prováděných čínskými společnostmi.V lehce pozitivním módu se pohybují akcie telekomunikačního sektoru. Americký dolar dopoledne výrazněji ztrácí a koriguje tak částečné své předchozí zisky ve většině hlavních směnných párů. Spouštěčem poklesu byla slabší data z US realitního trhu a poklesu výnosů US Treasuries. Ropa v průběhu dopoledne ve dvou rozdílných směrech. Americká WTI stagnuje a severomořský Brent díky oslabení dolaru posiluje. BCPP vstupuje do nového roku s ohledem na T+2 vypořádání lehce negativně. Zprávy o mírném snížení podílu fondu Blackrock Erste způsobují korekci akcií banky. Nedaří se také akciím KB a O2. ČEZ se pohybuje v blízkosti nulové změny.