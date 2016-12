Hnutí "Leave Means Leave" chce volný obchod mezi EU a Velkou Británií

Vyjednávání podmínek brexitu mezi Velkou Británií a Evropskou unií nebude vskutku lehké. Ukazuje to i další střípek do celkové mozaiky okolo brexitu, který vsunuli zastánci tzv. „tvrdého“ odchodu země z EU. Ti vyzvali podnikatelské organizace v Evropské unii, aby vyvinuly tlak na své vlády s cílem dosáhnout dohody o volném obchodu s Velkou Británií.



Podle zpravodajského portálu BBC představitelé kampaně Leave Means Leave (Odchod znamená odchod) napsali dopis obchodním komorám ve všech 27 členských státech EU a požádali je, aby jejich zástupci tlačili na své vlády, aby souhlasily s uzavřením "rozumné dohody, pokud jde o podmínky pro odchod Británie z EU".



Dopis varuje před tím, že pokud by se nepovedlo domluvit rozumné podmínky odchodu Británie z EU, obchodní bariéry by měly "škodlivý vliv". Zároveň vyzývá k tomu, aby vzájemné obchodní kontakty nebyly narušeny a bylo zavedeno téměř nulové clo. Autory listu jsou spolupředseda kampaně Leave Means Leave Richard Tice a John Longworth, bývalý generální ředitel Britské obchodní komory.



"Firmy v celé Evropě budou chtít, aby obchod s Velkou Británií po brexite pokračoval jako obvykle," napsali. "Je nezbytné, aby podnikatelští lídři prosazovali své zájmy ve vládách svých zemí s cílem zajistit, že EU bude otevřena obchodu," citovala BBC z dokumentu.

Zdroj: BBC