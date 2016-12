Zkušenosti s brokerem IQ Option: kvalitní broker je základ

IQ Option , někdy psáno IQOption, je poměrně novým brokerem, který si rychle získal přízeň milionů klientů (ke konci roku 2016 kolem 14 milionů uživatelů). Na oblibu nemusel čekat ani mezi českými obchodníky a pozornosti neunikl ani nám. Je IQOption skutečně tak dobrý? Proč mu tolik lidí věří a co nabízí navíc? Nejen na tyto otázky známe odpovědi.

Demo účet zdarma a jednoduše

Hned při první návštěvě stránek IQ Option jsem ocenil jejich jednoduchost a přehlednost. A to grafické zpracování je prostě boží. V pravé části jsem si navíc velice rychle mohl zdarma vyzkoušet demo účet, pro obchodování binárních opcí. Do demo účtu se lze přihlásit přes Facebook. Je to tedy velice rychlé a snadné.

Jen je třeba upozornit, že demo účet je mírně omezený. Obchodovat můžete pouze 15 instrumentů a profit je snížený na 50-60 %. U reálného účtu budete mít na výběr téměř z 80 aktiv a profit bude dosahovat až 92 %.

Skvělá platforma

Již v demo účtu zdarma si zamilujete obchodní platformu. Obchodní platforma IQ Option byla vyvinuta přímo na míru obchodníkům IQ option. Žádný jiný broker na světě nemá stejnou platformu, jako má tento broker. Přímo v platformě máte velmi dobře integrované jednotlivé grafy pro snadnější a především pohodlnější analýzu budoucího vývoje trhu. Již nemusíte instalovat MetaTrader a využívat forexových účtů pro analýzu dat, iqoption vám nabídne opravdu vše, co jen byste si mohli přát. S grafy se v platformě dá dělat opravdu vše.

Kompatibilita a responzibilita platformy IQ Option je samozřejmostí . Na své si přijdou i uživatelé mobilních zařízení. Pokud rádi kontrolujete zadané obchody za každé situace, určitě využijete i aplikace pro chytré telefony s Androidem a iOS. Opět, mobilní aplikace IQ option je naprosto skvělá a hlavně svižná.

Za skvělou platformu pro analýzu dat, zadávání obchodů a kompatibilitu brokera IQ Option velmi chválíme. Ani se nedivíme, že broker iqoption získal mnohá světová ocenění, například: Best Broker Binary Options trading application, Most Innovative Binary Options Broker, Most Reliable Binary Options Broker a další.

Minimální vklad a výše obchodu: ani zde broker nezklame

Kde je ten zakopaný pes? Ani v této kategorii ho nehledejte. Obchodní účet si můžete otevřít s pouhými 10 USD (260 Kč) a obchodovat můžete již po jednom dolaru. Ano, s IQ Option můžete uskutečnit obchod za 1 USD (26 Kč).

Před pár týdny broker nabízel ještě skvělé bonusy ke vkladům, ale s těmi už je konec. Více se dozvíte v článku IQ option dává konec bonusům .

Musíme také poznamenat další důležitý fakt, výběr peněz zdarma a bez omezení. Klidně si každý den vyberte 20 dolarů z obchodního účtu, nic navíc nezaplatíte. Výběr není ničím podmíněn a tak si teoreticky můžete jeden den poslat peníze na účet a druhý den je poslat zpět. Broker má na poslání peněz 2-3 dny, ale obvykle tak činí ihned, v praxi máte peníze na účtu nejpozději do 24 hodin, většinou ale dříve.

Shrnutí brokera

Broker IQ Option se jednoznačně řadí mezi špičku. Velmi mě potěšila platforma, kompatibilita nejen s Windows, ale také s Mac OS, Androidem či iOS. Nízké vklady jsou další výraznou výhodou. Také Iqoption roboti zažívají v poslední době velice velký boom. Více si o nich můžete přečíst zde .

A zápory? Při psaní zkušeností na ně nebylo místo, protože je musíte skutečně hledat, hodně hledat. Pro někoho by to mohl být fakt, že broker IQ Option nabízí mírně výhodnější podmínky pro VIP účty s vkladem nad 3 000 dolarů (jednorázově nebo kumulovaně). Ovšem je to běžná praktika a na obranu musíme říci, že i částka 3 000 dolarů není tak vysoká. Každopádně na začátek si to zkuste klidně se 100 nebo i jen s 10 dolary. Kompletní a detailní recenzi brokera IQ option naleznete zde: recenze brokera Iqoption .