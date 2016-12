Summary: Nvidia Corporation

USA:



Nvidia Corporation



Americký výrobce grafických čipů dnes zaznamenal největší propad za poslední měsíc. Spustila jej analýza od Citron Research, která se již 14 let specializuje na společnosti, jež jsou dle jejího názoru nadhodnoceny. Jednou z takových by měla být právě Nvidia a Citron Research jako důvod uvádí například posilující konkurenční prostředí na poli datových center. Na ten si „brousí zuby“ také Intel, jenž je ale vertikálně integrován a v budoucnu bude schopen nabídnout na trhu cenu nižší až o 37 % (v porovnání s Nvidia) a stále si udržet hrubou marži. Dále bude s novými produkty vstupovat na trh v prvním a druhém kvartálu také AMD, který je hlavním konkurentem ve výrobě grafických čipů do počítačových soustav. Dle Citron tak není růst Nvidia udržitelný a její cenu stanovil blíže k 90 USD, což je o téměř 30 USD pod včerejší zavírací cenou. Tržní konsensus udává cenu 97 USD. Akcie zareagovaly propadem o 6 %, v současnosti ale směřují zpátky vzhůru a odepisují 4 %.