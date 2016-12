Rok 2016 patřil pasivním fondům a to se v r. 2017 nezmění

Rok 2016 byl opětovně, již podesáté v řadě rokem pasivního způsobu investování . Nakupování indexových instrumentů opětovně přineslo investorům lepší výsledky než snaha po konkrétních jednotlivých investicích, jež jsou základem "aktivních" investičních strategií. Fondy pasivního investování v roce 2016 zaznamenaly podle statistik Morningstar v globálním měřítku příliv 428,7 mld. USD oproti odlivu 285,2 mld. USD z aktivních fondů . Takový trend je patrný po celou dobu posledních 10 let.Celkově objem "aktivně" spravovaných prostředků dosahuje objemu 9,3 biliónu USD oproti 5,3 biliónu spravovaných na základě pasivních strategií.Mezi hlavní důvody tohoto vývoje patří především snaha investorů v prostředí obecně nízkých výnosů minimalizovat náklady a také historicky větší úspěšnost pasivních strategií.Analytici očekávají, že zmíněný trend bude pokračovat i v roce 2017. A nejen to, s největší pravděpodobností by mělo dojít k další akceleraci přesunu prostředků směrem k pasivním fondům . Už v květnu tohoto roku analytici Morningstar odhadovali pro příští rok, že objem odlivu prostředků z aktivních fondů směrem k těm pasivním by mohl dosáhnout 1 biliónu dolarů . Jedním z podpůrných důvodů bude také začátek platnosti nové regulace pro investiční poradce, která s velkou pravděpodobností povede k většímu zaměření na pasivní formy investování